Estatales y docentes aguardan el llamado a las paritarias salariales

Empleados estatales, judiciales y docentes aguardan el llamado a paritarias salariales tras la postergación que tuvieron los llamados en diciembre pasado. En este contexto, la incertidumbre domina la escena de los gremios y los propios agentes públicos y maestros por el futuro de sus sueldos.

Aunque el Gobierno provincial apunta a la “asfixia financiera” del Ejecutivo nacional, los sindicatos insisten en el reclamo de convocatoria a negociación.

La relación entre los gremios estatales bonaerenses y el gobernador Axel Kicillof atraviesa uno de sus momentos más delicados. El atraso salarial, la pérdida del poder adquisitivo y la falta de definiciones concretas sobre la recomposición de haberes encendieron las alarmas en los sindicatos que representan a trabajadores de la administración pública, la educación, la salud y el Poder Judicial.

Mientras algunos dirigentes gremiales canalizan su malestar con críticas al gobierno nacional de Javier Milei, otros ya advierten que la paciencia se agota y que podrían avanzar con medidas de fuerza si no hay respuestas en el corto plazo.

Desde el entorno del mandatario provincial insisten en que el escenario está condicionado por la “asfixia financiera” que sufre la Provincia a raíz de las políticas del Gobierno nacional. Sin embargo, la incertidumbre crece ante la falta de un aumento que recomponga de manera significativa los salarios, muy por detrás de la inflación.

El 22 de diciembre pasado, Kicillof mantuvo un encuentro con la dirigencia sindical para comunicarles que la negociación salarial se retomará en enero. Los gremios pretendían que el aumento se aplicara en diciembre y se pagara mediante una planilla complementaria, algo que fue descartado.