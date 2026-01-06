Gimnasia está detrás de la máscara del Zorro

El Lobo quiere al zorro: Gimnasia busca la Z del gol para el nuevo equipo del torneo Clausura pero compite con Huracán y Newell’s / Archivo

Fue el primer nombre de delantero que sonó en el mercado de pases y en calle 4 quieren que sea el último: Matías Cóccaro es el sueño de la dirigencia para reforzar el ataque y la dirigencia está dispuesta a esperarlo hasta último momento, a pesar de que el Zorro tiene otras ofertas sobre la mesa.

El delantero uruguayo se desvinculó del CF Montreal de la MLS luego de finalizar su préstamo en el Atlas mexicano, donde coincidió con Germán Brunati, quien pensó en él desde su cargo de Director Deportivo. No solo lo recomendó para el fútbol mexicano: Brunati estaba en el Grupo City cuando Cóccaro jugaba en Torque bajo su órbita. Obviamente, la traba para la llegada del punta es económica, ya que la pretensión del futbolista es percibir un dinero similar, muy difícil de pagar en nuestro fútbol.

De todos modos, hay conversaciones, que en las últimas horas tuvieron un parate por el fallecimiento de Horacio Usandizaga, expresidente de Central y dos veces intendente de Rosario, padre de Manuel Usandizaga, el abogado experto en Derecho deportivo que maneja los números y la letra chica de los contratos del Zorro.

No solamente el contrato del delantero implica una alta erogación mensual, sino que además pretende el pago de un préstamo que ronda el medio millón de dólares en el momento de la firma. Huracán, donde Cóccaro mostró muy buen nivel entre 2021 y 2023, también pretende recuperar al goleador, pero lo que parecía una negociación simple se terminó enredando hasta generar muchas dudas en Parque Patricios.

Otro de los interesados en el delantero es Newell’s Old Boys, quien ya intentó sumarlo hace un par de temporadas. La Lepra quiere pisar fuerte en el mercado de pases, ya que se aseguró al arquero Gabriel Arias y a Rodrigo Atencio, que volverá al fútbol argentino luego del descenso de Sport Recife en el Brasileirao.

Gimnasia quiere agotar todas las instancias de negociación para contar con Cóccaro, que descolló en Huracán con 31 tantos convertidos en dos temporadas completas. En el club canadiense convirtió 5 tantos en 25 partidos, mientras que en Atlas no le fue bien: solamente hizo 3 goles en 28 partidos. Por eso, la intención de la dirigencia es apostar a seducirlo con un proyecto deportivo y seguir peleando palmo a palmo por las cuestiones económicas.

La principal opción al nombre de Cóccaro es Agustín Auzmendi, quien tiene dos temporadas de contrato por delante en Godoy Cruz. La postura del Tomba es firme ya que solo evaluaría una venta por una cifra importante ya que lo considera como una pieza vital del proyecto deportivo.

El delantero tiene 28 años y se ganó su nombre en el fútbol hondureño, donde fue el jugador franquicia del Motagua. Su hermano menor Rodrigo, hoy en Banfield, pasó por las divisiones juveniles triperas antes de convertirse en profesional en el fútbol peruano y coincidir con su hermano en el fútbol de Honduras, desde donde lo trajo Pedro Troglio para el Taladro.

Tras las llegadas de Ignacio Fernández e Ignacio Miramón (será presentado mañana en estancia Chica), la prioridad tripera es la incorporación de un delantero para competir con Marcelo Torres, quien fue el goleador albiazul en el último certamen. Restará saber si la búsqueda apunta a un complemento con el Chelo o si habrá lugar para solo un delantero en el planteo táctico de Fernando Zaniratto.

Recién luego de reforzar el ataque, la dirigencia avanzará por un extremo., en una búsqueda que tendrá cierta calma. El regreso de Matías Reali parece ser un sueño de ambas partes (tanto de Gimnasia como del propio jugador) sin sustento real, porque difícilmente San Lorenzo lo ceda a préstamo en su actual situación. El Ciclón se lo compró hace un año a Independiente Rivadavia de Mendoza en U$S 1.800.000, una negociación controvertida que marcó el inicio de la debacle de la gestión Moretti. La alternativa para reemplazar a Alejandro Piedrahíta podría llegar también desde Colombia, desde donde la dirigencia ha recibido distintos ofrecimientos.

Agustín Auzmendi es la alternativa al Zorro pero Godoy Cruz se puso firme y quiere una venta

En cuanto al sector defensivo, todo depende de lo que suceda con Renzo Giampaoli y Gastón Suso, aunque sus situaciones son bien diferentes. Gimnasia pretende la continuidad del defensor que no tendrá lugar en Boca Juniors, pero el xeneize buscaría venderlo al exterior, desde donde han mostrado interés Nacional de Montevideo y un club chileno. Ante la posibilidad de que no continúe, la dirigencia, Brunati y el cuerpo técnico ya analizan alternativas para un puesto cubierto en la actualidad por Germán Conti y Juan Cruz Cortazzo.

En cuanto a Gastón Suso, no será titular y tiene un contrato alto, por lo que ambas partes verían con buenos ojos una posible salida. El defensor de 34 años que llegó hace un año desde Platense tiene un par de ofertas para salir del Lobo. De concretarse, será un alivio para la tesorería pero el cuerpo técnico buscará otro central para cubrir las espaldas de Enzo Martínez.