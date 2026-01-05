Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía

El Gobierno de Trump pone la lupa en el “Chiqui” Tapia y la AFA

El Gobierno de Trump pone la lupa en el “Chiqui” Tapia y la AFA
5 de Enero de 2026 | 21:07

Escuchar esta nota

El gobierno de Estados Unidos inició una ronda de averiguaciones y entrevistas -en Buenos Aires y en Miami- sobre los negocios, operaciones bancarias y movimientos de dinero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en territorio norteamericano, según trascendió ayer de fuentes estadounidenses y argentinas.

La agencia encargada es el Departamento de Justicia y el interés se centra en las transacciones de TourProdEnter LLC, la empresa que contrató Claudio “Chiqui” Tapia en diciembre de 2021 para recaudar los ingresos de la AFA alrededor del mundo. Esa firma depositó al menos US$ 260 millones en cuatro bancos de Estados Unidos: Bank of America, Citibank, JP Morgan y Synovus.

Las operaciones vinculadas a la AFA que se desarrollaron en Estados Unidos podrían disparar la apertura de una investigación criminal. Una figura penal posible es la presunta violación de la Sección 1346 del llamado “US Code”. Conocida como “fraude al deber de servicios honestos”, penaliza a quienes utilizan transferencias bancarias para ejecutar esquemas que privan a una organización de los servicios leales de sus directivos. Y a esto se suma el rol de múltiples sociedades comerciales constituidas y operativas en el estado de Florida.

Es simple: un dólar que pasa por un banco de Estados Unidos le da a ese país jurisdicción en materia de corrupción. Fue la norma por la que engancharon a todos en el caso FIFAgate, por ejemplo. Aquella fue la investigación que puso contra las cuerdas a Joseph Blatter y Michel Platini, entonces presidentes de la FIFA y de la UEFA.

En el FIFAgate se denunciaron coimas por unos US$ 110 millones. Ahora, la fortuna que administró la empresa que está a nombre de Javier Faroni y su mujer, Erica Gillette, es más del doble: fueron al menos US$ 260 millones si se cuentan todas las transferencias a TourProdEnter y se descuentan los flujos de dinero entre las cuentas propias.

El interés de los agentes estadounidenses por la fortuna que movió AFA incluyó sondeos en el Ministerio de Seguridad argentino, según reveló ayer el diario La Nación. Esa cartera, liderada entonces por Patricia Bullrich, había alertado a funcionarios de EE.UU sobre focos de riesgo potencial vinculados a la entidad que preside Tapia, tras una reunión con el empresario Guillermo Tofoni. Es el mismo que impulsó los “discoveries”, el mecanismo para que los bancos entreguen información que de otro modo seguiría siendo confidencial.

En aquel momento, agentes del FBI estimaron que la disputa entre Tofoni, el “Chiqui” Tapia y la AFA no incluía aristas suficientes para impulsar una investigación criminal en Estados Unidos. Pero el escenario cambió luego de las revelaciones periodísticas sobre un entramado de ingeniería financiera, bancaria y societaria con epicentro en Florida. Ahora, los pesquisas recaban información como paso previo a decidir los méritos de una eventual investigación en el país del norte, que será el anfitrión central del próximo Mundial de Fútbol (también lo serán México y Canadá).

Lo que ha trascendido es que TourProdEnter LLC funcionó como un “embudo” que recaudó al menos US$ 260 millones de la AFA provenientes de multinacionales como Adidas (US$ 60 millones) y Warner (US$ 40 millones), durante el período en que rigió el cepo cambiario en la Argentina y había una brecha cambiaria entre la cotización del dólar oficial y el “blue”.

Por ese contrato con la AFA, vigente hasta diciembre de este año, la empresa de Faroni y su mujer se quedó con el 30% de todos los ingresos de la entidad en el exterior, después de deducir impuestos, durante los últimos cuatro años. No sólo eso: también embolsó el 10% de todas las salidas de dinero vinculadas a la logística.

El acuerdo, encontrado durante el último allanamiento a la AFA, lo firmaron Chiqui Tapia y Pablo Toviggino, como presidente y secretario ejecutivo de la entidad. Los movimientos bancarios de la firma de Faroni -ex diputado provincial del Frente Renovador de Sergio Massa- muestran giros a firmas radicadas en Islas Vírgenes y otras que serían “pantallas”, ya que no tienen empleados ni actividad declarada, y están puestas a nombres de ciudadanos argentinos de muy bajos recursos, incluso beneficiarios de planes sociales.

La AFA defendió la relación comercial con TourProdenter LLC y denunció “una campaña de difamación” contra la entidad, Tapia y su actual tesorero Toviggino, quienes mantienen un llamativo silencio personal.

El escándalo los salpica. Se detectó, por ejemplo que la firma de Faroni destinó millones de dólares para la compra, mantenimiento o disfrute de aviones privados (donde habrían viajado lo directivos de la entidad del fútbol), yates de lujo, residencias exclusivas, autos de alta gama, diseño y decoración de propiedades, caballos, peluquería y hasta entradas VIP de teatro. Por cierto, la especialidad del mencionado Faroni ya que es un reconocido productor teatral.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El exclusivo “club del mal” que tiene como nuevo socio a Maduro

Siguen los cruces entre el Gobierno y Kicillof por la captura de Maduro

En Gimnasia, las urgencias del mercado apuntan a cerrar al 9: quiénes están en carpeta

Más rumores que realidades en el Pincha

¿Uno o dos autores?: dudas en medio del horror de un abuso a una nena en La Plata

De emprendedora local a firmante de cuentas millonarias: el rol de la esposa de Faroni

Casi matan de un puntazo a un vecino en Los Hornos

VIDEO. Continúa la pesadilla de la falta de agua en Villa Castells y City Bell
+ Leidas

En Gimnasia, las urgencias del mercado apuntan a cerrar al 9: quiénes están en carpeta

Semana clave para la paritarias en Provincia y nuevas reuniones con estatales y docentes

Más rumores que realidades en el Pincha

¿Quién manda en Venezuela?: Trump presionó a fondo y Delcy aflojó

Ya es oficial: cuándo arrancan las clases en 2026, las vacaciones y hasta cuándo habrá actividad en la Provincia

Estudiantes, copero: en el podio del fútbol argentino

Feriados, jornadas no laborales y 12 fines de semana largos: el calendario 2026 que necesitás saber

¿Este es el último año de Muslera en Estudiantes?: la promesa que hizo el arquero uruguayo
Últimas noticias de Política y Economía

A 100 km de Tandil, un balneario público ideal para escapar del calor

Récord histórico en exportaciones de harina de girasol pese a la caída de precios

San Nicolás: el Festival RICO prepara su décima edición para el fin de semana de Carnaval

Pergamino impulsa recorridas territoriales de asesoramiento en discapacidad en el Partido
Información General
Algo huele mal rumbo a la Costa: colapsó un caño cloacal e inundó la ruta 11, que quedó cortada
¿Mar del Plata sufre de "turismofobia"?: la investigación de alumnos de la UNLP y su mapa interactivo de la Costa Atlántica
Feriados, jornadas no laborales y 12 fines de semana largos: el calendario 2026 que necesitás saber
Entre el sol y el abrigo: Mar del Plata puso en marcha el verano 2026
Pinamar busca esta temporada disputarle turistas a Brasil
Policiales
VIDEO. La Plata: impactante choque en 19 y 32 en medio de una persecución
Detuvieron a un camillero en La Plata por robo a una paciente
VIDEO.- La Plata: forcejeó cuerpo a cuerpo con dos motochorros armados para evitar el robo de su moto en 66 y 30
Un motociclista herido tras ser embestido por una camioneta en pleno centro platense
Otra vez, cayó uno de los "Macana” en La Plata: lo atraparon con una moto robada, armado y con droga
Espectáculos
Las vacaciones de Lali Espósito: microbikinis, amistades y mucho amor
¡Sorpresa para los fans!: “Stranger Things" tendrá un documental de la última temporada
"Salí como pude": estremecedora declaración de Romina Gaetani en la denuncia a su ex por violencia de género
44 años menor: quién es la nueva novia de Roly Serrano
“Chau”: Wanda Nara se fue de Uruguay y su novio amenazó a un periodista
Deportes
Estudiantes y Gimnasia con días confirmados para las primeras 12 fechas: cuándo es el clásico platense
¿Vuelve Eros Mancuso?: Estudiantes cerca de cerrar su vuelta
¡El platense Thiago Tirante fue convocado por primera vez para jugar la Copa Davis!
¿Este es el último año de Muslera en Estudiantes?: la promesa que hizo el arquero uruguayo
Djokovic anunció que abandona el sindicato de jugadores de tenis

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla