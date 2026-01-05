El Gobierno de Trump pone la lupa en el “Chiqui” Tapia y la AFA

El gobierno de Estados Unidos inició una ronda de averiguaciones y entrevistas -en Buenos Aires y en Miami- sobre los negocios, operaciones bancarias y movimientos de dinero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en territorio norteamericano, según trascendió ayer de fuentes estadounidenses y argentinas.

La agencia encargada es el Departamento de Justicia y el interés se centra en las transacciones de TourProdEnter LLC, la empresa que contrató Claudio “Chiqui” Tapia en diciembre de 2021 para recaudar los ingresos de la AFA alrededor del mundo. Esa firma depositó al menos US$ 260 millones en cuatro bancos de Estados Unidos: Bank of America, Citibank, JP Morgan y Synovus.

Las operaciones vinculadas a la AFA que se desarrollaron en Estados Unidos podrían disparar la apertura de una investigación criminal. Una figura penal posible es la presunta violación de la Sección 1346 del llamado “US Code”. Conocida como “fraude al deber de servicios honestos”, penaliza a quienes utilizan transferencias bancarias para ejecutar esquemas que privan a una organización de los servicios leales de sus directivos. Y a esto se suma el rol de múltiples sociedades comerciales constituidas y operativas en el estado de Florida.

Es simple: un dólar que pasa por un banco de Estados Unidos le da a ese país jurisdicción en materia de corrupción. Fue la norma por la que engancharon a todos en el caso FIFAgate, por ejemplo. Aquella fue la investigación que puso contra las cuerdas a Joseph Blatter y Michel Platini, entonces presidentes de la FIFA y de la UEFA.

En el FIFAgate se denunciaron coimas por unos US$ 110 millones. Ahora, la fortuna que administró la empresa que está a nombre de Javier Faroni y su mujer, Erica Gillette, es más del doble: fueron al menos US$ 260 millones si se cuentan todas las transferencias a TourProdEnter y se descuentan los flujos de dinero entre las cuentas propias.

El interés de los agentes estadounidenses por la fortuna que movió AFA incluyó sondeos en el Ministerio de Seguridad argentino, según reveló ayer el diario La Nación. Esa cartera, liderada entonces por Patricia Bullrich, había alertado a funcionarios de EE.UU sobre focos de riesgo potencial vinculados a la entidad que preside Tapia, tras una reunión con el empresario Guillermo Tofoni. Es el mismo que impulsó los “discoveries”, el mecanismo para que los bancos entreguen información que de otro modo seguiría siendo confidencial.

En aquel momento, agentes del FBI estimaron que la disputa entre Tofoni, el “Chiqui” Tapia y la AFA no incluía aristas suficientes para impulsar una investigación criminal en Estados Unidos. Pero el escenario cambió luego de las revelaciones periodísticas sobre un entramado de ingeniería financiera, bancaria y societaria con epicentro en Florida. Ahora, los pesquisas recaban información como paso previo a decidir los méritos de una eventual investigación en el país del norte, que será el anfitrión central del próximo Mundial de Fútbol (también lo serán México y Canadá).

Lo que ha trascendido es que TourProdEnter LLC funcionó como un “embudo” que recaudó al menos US$ 260 millones de la AFA provenientes de multinacionales como Adidas (US$ 60 millones) y Warner (US$ 40 millones), durante el período en que rigió el cepo cambiario en la Argentina y había una brecha cambiaria entre la cotización del dólar oficial y el “blue”.

Por ese contrato con la AFA, vigente hasta diciembre de este año, la empresa de Faroni y su mujer se quedó con el 30% de todos los ingresos de la entidad en el exterior, después de deducir impuestos, durante los últimos cuatro años. No sólo eso: también embolsó el 10% de todas las salidas de dinero vinculadas a la logística.

El acuerdo, encontrado durante el último allanamiento a la AFA, lo firmaron Chiqui Tapia y Pablo Toviggino, como presidente y secretario ejecutivo de la entidad. Los movimientos bancarios de la firma de Faroni -ex diputado provincial del Frente Renovador de Sergio Massa- muestran giros a firmas radicadas en Islas Vírgenes y otras que serían “pantallas”, ya que no tienen empleados ni actividad declarada, y están puestas a nombres de ciudadanos argentinos de muy bajos recursos, incluso beneficiarios de planes sociales.

La AFA defendió la relación comercial con TourProdenter LLC y denunció “una campaña de difamación” contra la entidad, Tapia y su actual tesorero Toviggino, quienes mantienen un llamativo silencio personal.

El escándalo los salpica. Se detectó, por ejemplo que la firma de Faroni destinó millones de dólares para la compra, mantenimiento o disfrute de aviones privados (donde habrían viajado lo directivos de la entidad del fútbol), yates de lujo, residencias exclusivas, autos de alta gama, diseño y decoración de propiedades, caballos, peluquería y hasta entradas VIP de teatro. Por cierto, la especialidad del mencionado Faroni ya que es un reconocido productor teatral.