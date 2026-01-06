Advierten por la llegada de la primera ciclogénesis

El avance de un sistema meteorológico poco habitual para esta época del año pondrá en jaque las condiciones del tiempo en buena parte del país, con pronóstico de lluvias intensas y ráfagas que se sentirán con fuerza en la región bonaerense. La Plata se prepara para días con lluvias, viento intenso y posibles complicaciones para el próximo fin de semana.

Una ciclogénesis es el proceso de formación o intensificación de un sistema de baja presión atmosférica. Se genera a partir del choque entre masas de aire frío provenientes del sur y aire cálido del norte. Comienza en Córdoba y avanzará progresivamente hacia el Río de la Plata entre el viernes y el sábado.

La Plata se verá afectadas entre el sábado y parte del domingo, cuando el sistema de baja presión se ubique sobre el Río de la Plata. Se esperan lluvias moderadas a abundantes, tormentas aisladas y un marcado aumento del viento del sudeste.

Ese tipo de circulación incrementa el riesgo de crecida del Río de la Plata. Además, el ingreso de aire más fresco provocará un descenso de las temperaturas, con máximas de 22 °.