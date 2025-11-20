Colapinto comienza a rodar en Las Vegas

Tras la paritaria con estatales, hoy es el turno de los docentes: qué le pedirán a la Provincia
Con la presencia de Franco Colapinto se pondrá en marcha hoy el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula Uno que contará con la primera práctica libre desde las 21:30 (hora argentina).
Esta carrera, que será clave ya que llega en un momento definitorio del campeonato, se disputa en el circuito callejero de Las Vegas, que cuenta con una extensión de 6,201 kilómetros y 17 curvas.
La primera edición del Gran Premio de Las Vegas se llevó a cabo en 1981, en el circuito de Caesars Palace, aunque solo se disputó una vez más en este trazado. La Fórmula Uno volvió a dicha ciudad recién en el 2023, ya como circuito callejero, y el ganador en su retorno fue Max Verstappen (Red Bull).
El último ganador del GP de Las Vegas fue el británico George Russell (Mercedes), aunque el destacado de dicha carrera fue Verstappen ya que aquel fin de semana se pudo asegurar su cuarto campeonato de pilotos.
La lucha por el título es muy diferente esta temporada, ya que Verstappen no tiene el dominio de los últimos años con su Red Bull y la consagración parece imposible a esta altura de la temporada. Esto se debe a que el líder del campeonato, Lando Norris (McLaren), le saca 49 puntos con solo 83 por disputar. Además, en la segunda posición está el australiano Oscar Piastri (McLaren) a solo 24 unidades de Norris.
Otra de las novedades de este fin de semana en Las Vegas será la participación de Franco Colapinto, quien está teniendo un 2025 muy complicado en su Alpine, aunque con las actuaciones que tuvo pudo convencer a los directivos del equipo francés para que lo confirmen como piloto de reserva de cara al 2026.
El segundo ensayo libre del GP de Las Vegas será mañana a la 1 de la madrugada de nuestro país. La clasificación será a la misma hora del sábado como así también la carrera se largará en idéntico horario el domingo. Dicha competencia será a 50 vueltas.
