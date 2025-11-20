Las prepagas ya informan otra suba para diciembre

Uno por uno, todos los asistentes a la cena solidaria por el aniversario de La Plata
Las principales empresas de medicina prepaga definieron los aumentos en sus cuotas a partir de diciembre, con una suba promedio que estaría en línea con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre, último dato difundido por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).
En sintonía con la inflación del décimo mes del año, que fue del 2,3%, las principales prepagas del país ya definieron sus incrementos en los valores de sus planes.
Según lo difundido por el Indec, los precios subieron en octubre subió 1,5% en el Gran Buenos Aires (GBA) y 1,8% a nivel nacional. En lo que va del año, acumula un alza del 22,7% y contra el mismo mes del año anterior 28,9%.
Sin embargo, los incrementos en los valores de los planes médicos muestra una tendencia ya consolidada, que es de una desaceleración respecto de los meses previos en donde llegaron a duplicar los valores.
Estos costos ya quedaron cargados en la página oficial de la la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), a través de las cuales las empresas de medicina deben informar a sus afiliados sus aumentos del mes siguiente, dentro de un plazo de cinco días posteriores a la publicación de la inflación correspondiente.
Según trascendió, las empresas Galeno, Swis Medical, Prevensión Salud, Avalian, Hospital Alemán, Sociedad Italiana y Sancor prevén un ajuste en sus valores en torno al 2,3%. En tanto que Osde anticipa un 2,1% a nivel nacional y 2,5% para la Patagonia.
Una de las empresas que informó una suba por encima de la inflación de octubre fue Accord Salud, que incrementará sus cuotas en un 2,4% de promedio, es decir 0,1 puntos porcentuales por encima del dato del Indec.
