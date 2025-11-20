Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Tres platenses se repartieron los $30 millones: mañana sale la nueva tarjeta

Política y Economía |De hasta el 2,4%

Las prepagas ya informan otra suba para diciembre

Las prepagas ya informan otra suba para diciembre
20 de Noviembre de 2025 | 04:09
Edición impresa

Las principales empresas de medicina prepaga definieron los aumentos en sus cuotas a partir de diciembre, con una suba promedio que estaría en línea con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre, último dato difundido por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).

En sintonía con la inflación del décimo mes del año, que fue del 2,3%, las principales prepagas del país ya definieron sus incrementos en los valores de sus planes.

Según lo difundido por el Indec, los precios subieron en octubre subió 1,5% en el Gran Buenos Aires (GBA) y 1,8% a nivel nacional. En lo que va del año, acumula un alza del 22,7% y contra el mismo mes del año anterior 28,9%.

Sin embargo, los incrementos en los valores de los planes médicos muestra una tendencia ya consolidada, que es de una desaceleración respecto de los meses previos en donde llegaron a duplicar los valores.

Estos costos ya quedaron cargados en la página oficial de la la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), a través de las cuales las empresas de medicina deben informar a sus afiliados sus aumentos del mes siguiente, dentro de un plazo de cinco días posteriores a la publicación de la inflación correspondiente.

Según trascendió, las empresas Galeno, Swis Medical, Prevensión Salud, Avalian, Hospital Alemán, Sociedad Italiana y Sancor prevén un ajuste en sus valores en torno al 2,3%. En tanto que Osde anticipa un 2,1% a nivel nacional y 2,5% para la Patagonia.

LE PUEDE INTERESAR

Otro rebote del dólar y el riesgo país sigue en baja

LE PUEDE INTERESAR

Tras la paritaria con estatales, ahora llega el turno de los docentes

Una de las empresas que informó una suba por encima de la inflación de octubre fue Accord Salud, que incrementará sus cuotas en un 2,4% de promedio, es decir 0,1 puntos porcentuales por encima del dato del Indec.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Más de cien mil platenses colmaron la Plaza Moreno para celebrar los 143 años de La Plata

En un nuevo aniversario, otra cena con sello platense y solidario

El crimen de Virginia Franco: “La pista del jardín” y un giro inesperado

Paritaria con estatales: sin oferta y con un aviso por el aguinaldo

Gimnasia zafó de lo peor y se ilusiona con la llave

Dasarmar la valija: el Pincha quiere aprovechar la vida extra

Ordenan decomisar los bienes de Cristina por la causa que está presa

Andis: quién es la funcionaria que renunció tras encontrarle US$ 700 mil en su casa
+ Leidas

Una multitud vibró con los festejos en la plaza Moreno

Apellidos de peso se sumarían a la estructura política de Anacleto

Di María volvió a defender a Chiqui Tapia

Uno por uno, todos los asistentes a la cena solidaria por el aniversario de La Plata

Milei: “Abróchense los cinturones, van a haber muchas más reformas”

Otra noche de emociones en la gala benéfica de la Fundación Florencio Pérez

Los 16 equipos que buscarán la gloria

Tras la paritaria con estatales, ahora llega el turno de los docentes
Últimas noticias de Política y Economía

El arresto de Cristina: endurecen el régimen de visitas

Spagnuolo y la denuncia de coimas en Discapacidad: “No tengo nada que ver”

Guerra de impugnaciones por el ingreso al Senado: una libertaria “tocada”

Milei: “Abróchense los cinturones, van a haber muchas más reformas”
Policiales
Caos total, ninguna certeza: revelan fotos clave del crimen en City Bell
Qué se sabe del detenido en una cárcel de La Plata que comandaba una organización narco
Volvieron a asaltar a una pareja de jubilados en una casa de City Bell
Una familia de Ringuelet blanco de una entradera
Circuló un lote masivo de fentanilo contaminado
Espectáculos
“La dicha en movimiento”: un romance en la puerta de la primavera con Los Twist
El final de “Wicked” encabeza una semana con seis estrenos
Andrea Bocelli: “Vivo este momento como si fuera un sueño”
Nampülkan: “A las cosas de allá las enfrentamos con las de acá”
“1999, pequeño testamento apócrifo” vuelve a la cartelera
Información General
Aceite de coco: la ciencia desmiente a las redes
Investigan si el incendio en Epuyén fue provocado
Un cuadro de Klimt, la segunda obra de arte más cara vendida jamás
El incendio en Epuyén ya arrasó más de 200 hectáreas
Cuánto tienen que trabajar los repartidores: un informe revela el esfuerzo detrás de más de 450 pedidos al mes
Deportes
Los 16 equipos que buscarán la gloria
¿Qué cruces fuertes se darían en los Cuartos?
En Gimnasia esperan la evolución de Piedrahita
Apellidos de peso se sumarían a la estructura política de Anacleto
La Reserva, en la misma sintonía que la Primera

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla