Política y Economía |La divisa subió por segunda jornada consecutiva

Otro rebote del dólar y el riesgo país sigue en baja

El oficial cerró a $1.429,09, pero las acciones y bonos extendieron el rally alcista, lo que ayudó al repliegue del indicador del JP Morgan

Otro rebote del dólar y el riesgo país sigue en baja
20 de Noviembre de 2025 | 04:08
El dólar mayorista anotó ayer su segunda suba al hilo y cerró en $1.406,5, mientras que el oficial trepó hasta los $1.429,09, en el marco de una tendencia levemente alcista que también se reflejó en los contratos de futuro, que subieron hasta 1,7% para los plazos de mediados de 2026. Esto se explicaría por las dudas del mercado sobre la continuidad del actual esquema de bandas cambiarias. En contraste, el riesgo país volvió a caer y quedó al borde de perforar la barrera de los 600 puntos básicos. Según analistas, de mantenerse estos valores la Argentina queda cerca de acceder nuevamente a los mercados internacionales de deuda.

Favorecido por las emisiones de deuda en dólares que en las últimas semanas concretaron grandes empresas -lo que generó una oferta de divisas que, de alguna manera, sirvió para compensar las magras liquidaciones del sector agropecuario-, el dólar llegó a perforar los $1.400 el lunes, pero ayer cerró en $1.406,50 para la venta, unos $6,5 más que el día anterior. No obstante, sigue casi $100 por debajo del techo de la banda, que actualmente se ubica en $1505,48.

En cuanto al segmento minorista, en el Banco Nación la divisa se vendió a $1.430 ($5 más que el martes), mientras que en el promedio de entidades bancarias que hace el Banco Central se ubicó en $1429,10.

En cuanto a los paralelos, los financieros se movieron de manera dispar: el MEP se mantuvo estable en $1.441,13, mientras que el contado con liquidación subió a $1.472,37.

En el mercado informal, el blue quedó estable en $1.430.

Bonos y acciones

Con foco en el mercado accionario las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York (ADR) treparon hasta 2,2% sobre el final de una jornada volátil, mientras que los bonos en dólares sostuvieron su tendencia alcista, lo que contribuyó a la baja del riesgo país. En el plano local, el S&P Merval se tiñó de rojo.

Según analizan operadores del mercado, se mantiene el optimismo y el rally alcista ante la expectativa de que una recompra de bonos haga retroceder el riesgo país.

En este marco, los títulos soberanos en dólares cerraron con totalidad de subas, con el Global 2029 a la cabeza (0,6%), junto con su par local, el Bonar 2029. En consecuencia, el indicador que mide el J.P. Morgan se replegó un 2,1%, hasta los 601 puntos básicos: 13 unidades menos que el martes y uno de los valores más bajos en lo que va del año.

Con esta mejora, varias empresas y gobiernos provinciales se volcaron al mercado de capitales. Incluso, la ciudad de Buenos Aires colocó US$600 millones a una tasa del 7,8%. Esto le quitóa presión al tipo de cambio, que de todas maneras avanzó en las últimas dos jornadas.

Con respecto a la renta variable, el S&P Merval cayó 2,1% hasta los 2.869.723,54 puntos, mientras que su contraparte en dólares se retrajo 2,2%, a 1.949,05 puntos.

Las acciones en pesos que más bajaron fueron las de Grupo Supervielle (-4,2%), Sociedad Comercial del Plata (-3,4%) y Grupo Financiero Galicia (-3,2%). A contramano, Edenor subió 0,5%.

En Nueva York, los ADRs cerraron con mayoría de subas, destacándose Edenor (2,2%) y Transportadora de Gas del Sur (+0,8%). Las bajas estuvieron encabezadas por Grupo Financiero Galicia (-2,3%).

 

Cotizaciones

DÓLAR BLUE

$1430

DÓLAR MEP

$1.441,13

DÓLAR CCL

$1.472,37

DÓLAR OFICIAL

$1.429,09

DÓLAR BANCO NACIÓN

$1.430

DÓLAR MAYORISTA

$1.406,50

 

 

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

