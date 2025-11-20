Tres detenidos por un bestial ataque en 7 y 60

Milei: “Abróchense los cinturones, van a haber muchas más reformas”
Spagnuolo y la denuncia de coimas en Discapacidad: “No tengo nada que ver”
Micros al rojo: el boleto sube 10% y hay problemas con los sueldos
Otra noche de emociones en la gala benéfica de la Fundación Florencio Pérez
Tras la paritaria con estatales, ahora llega el turno de los docentes
El intercambio comercial creció 14,9% y superávit en la balanza
Carrara pidió a la dirigencia estar al servicio de la Ciudad
Un mojón de la época fundacional estaba en Bolívar y volvió a la Ciudad
Caos total, ninguna certeza: revelan fotos clave del crimen en City Bell
Detenido en una cárcel de La Plata, comandaba una organización narco
Volvieron a asaltar a una pareja de jubilados en una casa de City Bell
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
En Plaza Rocha, a la altura de las calles 7 y 60, se produjo un grave incidente, que terminó con hombre apuñalado.
En el lugar, junto a la víctima, la Policía identificó a tres personas que no contaban con residencia fija, una de ellas de sexo femenino.
La mujer era la mayor del grupo, con 37 años, ya que estaba acompañada de dos jóvenes de 17 y 18 años, respectivamente.
Al parecer, por razones que ahora se procuran determinar, aunque se sospecha de un incidente por cuestiones territoriales o del momento, atacaron a quien quedó tendido en el piso lleno de sangre.
Si bien requisaron a todos los sospechosos, en principio no se informó sobre el hallazgo de algún elemento cortopunzante o filoso.
El lesionado, se indicó, quedó decúbito ventral con el torso descubierto y rastros hemáticos. “Respiraba, pero no reaccionaba”, contó un testigo.
LE PUEDE INTERESAR
Maniataron a una mujer de 79 años en Villa Elvira
LE PUEDE INTERESAR
Una zona de Tolosa quedó tomada por la inseguridad
En esas circunstancias, ante la situación planteada y, previas comunicaciones con las autoridades judiciales en turno de esta ciudad, los tres sujetos fueron demorados.
La causa es grave, ya que si bien se inició por “lesiones”, cuando se conoció el estado de salud del herido por el informe brindado desde el hospital San Martín, la carátula cambió a “tentativa de homicidio”.
Seguramente, las cámaras de seguridad existentes en el punto del incidente tendrá mucho valor para definir las responsabilidad del hecho.
Fue personal del Comando de Patrullas La Plata y la comisaría novena quienes tomaron intervención en el caso.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí