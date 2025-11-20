Tres detenidos por un bestial ataque en 7 y 60

En Plaza Rocha, a la altura de las calles 7 y 60, se produjo un grave incidente, que terminó con hombre apuñalado.

En el lugar, junto a la víctima, la Policía identificó a tres personas que no contaban con residencia fija, una de ellas de sexo femenino.

La mujer era la mayor del grupo, con 37 años, ya que estaba acompañada de dos jóvenes de 17 y 18 años, respectivamente.

Al parecer, por razones que ahora se procuran determinar, aunque se sospecha de un incidente por cuestiones territoriales o del momento, atacaron a quien quedó tendido en el piso lleno de sangre.

Si bien requisaron a todos los sospechosos, en principio no se informó sobre el hallazgo de algún elemento cortopunzante o filoso.

El lesionado, se indicó, quedó decúbito ventral con el torso descubierto y rastros hemáticos. “Respiraba, pero no reaccionaba”, contó un testigo.

En esas circunstancias, ante la situación planteada y, previas comunicaciones con las autoridades judiciales en turno de esta ciudad, los tres sujetos fueron demorados.

La causa es grave, ya que si bien se inició por “lesiones”, cuando se conoció el estado de salud del herido por el informe brindado desde el hospital San Martín, la carátula cambió a “tentativa de homicidio”.

Seguramente, las cámaras de seguridad existentes en el punto del incidente tendrá mucho valor para definir las responsabilidad del hecho.

Fue personal del Comando de Patrullas La Plata y la comisaría novena quienes tomaron intervención en el caso.