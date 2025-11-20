El intercambio comercial creció 14,9% y superávit en la balanza

El intercambio comercial (exportaciones más importaciones) aumentó 14,9% en octubre contra el mismo mes del año anterior y alcanzó un monto de US$15.107 millones, mientras que la balanza comercial registró un superávit de US$800 millones en el mismo mes, con un resultado positivo por vigésimo tercer mes consecutivo.

La información se desprende del Intercambio Comercial Argentino (ICA) que difundió ayer el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

El intercambio comercial se da como producto del aumento en las exportaciones e importaciones, superando el 13% y 16% respectivamente.

Las exportaciones alcanzaron los US$7.954 millones durante octubre, lo que representó un aumento interanual de 13,1%. Esta suba fue impulsada por un incremento de 13,9% en las cantidades exportadas, ya que los precios disminuyeron 0,7%.

En cuanto a las importaciones, subieron 16,9% y totalizaron los US$7.154 millones (US$1.033 millones adicionales). Este crecimiento se atribuyó a un aumento de 19,7% en las cantidades y a una disminución en los precios del 2,4%.

Esto desembocó en el saldo positivo de US$800 millones durante el décimo mes del año, lo que implicó una reducción de US$112 millones respecto al mismo mes de 2024.

En el acumulado de los diez meses del año, las exportaciones alcanzaron los US$71.487 millones (suba de 8,1% contra mismo período del 2024), las importaciones los US$64.641 millones (suba de 28,9%) y un saldo total por US$6.846 millones. El índice de términos del intercambio aumentó 1,7%, reflejando una mejora en los precios relativos del comercio exterior.

De los principales socios comerciales, la India fue el país con el que se registró el mayor superávit (US$373 millones) seguido por Chile (US$362 millones) y Estados Unidos (US$310 millones).

En terreno negativo aparecen la Unión Europea (-US$89 millones), Brasil (-US$326 millones) y China (-US$696 millones).