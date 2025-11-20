Los 16 equipos que buscarán la gloria

El Torneo Clausura entra en su etapa decisiva, ya que este sábado comenzarán los octavos de final. Con algunos equipos más candidatos que otros y algunas sorpresas, habrá varios partidos destacados con Estudiantes y Gimnasia como protagonistas. Ambos lograron meterse en esta instancia, pero jugarán de visitantes y no la tendrán fácil: el Pincha enfrentará a uno de los candidatos al título como Rosario Central, mientras que el Lobo irá al estadio 15 de Abril para jugar con la sensación Unión. Después, Boca viene en levantada mientras que River ingresó a esta instancia con más dudas que certezas. Además, Racing buscará sacar chapa mientras que San Lorenzo, con los pibes, intentará llegar lejos. La situación de cada equipo.

En lo que respecta a los equipos platenses, el Pincha no llega en su mejor momento, ya que ganó dos de los últimos diez partidos en el Torneo Clausura. Dejó muchos puntos en el camino por errores propios y también por fallos arbitrales. Pese a que la derrota ante Argentinos lo dejó casi en la cornisa, sus perseguidores no ganaron, por lo que se metió octavo en la Zona A. Si bien llegará de punto, los duelos mano a mano son distintos, pese a las realidades de los equipos. En el Gigante de Arroyito, no podrá contar con los suspendidos Guido Carrillo y Santiago Ascacibar, ni tampoco tendrá al lesionado Gabriel Neves. El plantel sabe que deberá reaccionar ante el Canalla, ya que tendrá que salir campeón para jugar la próxima Copa Libertadores.

El Lobo tuvo un sprint final que lo metió en los playoffs / Fotobaires

Por su parte, Gimnasia tuvo un buen sprint final y logró meterse en los playoffs. Ni el más optimista hincha del club se imaginó estar en este contento tras salvarse del descenso. Luego de la derrota ante Estudiantes en el clásico, el panorama era oscuro. Pero el triunfazo histórico en el Monumental ante River, a puro corazón, le dio vida y también le devolvió la confianza. Después derrotó con comodidad a Vélez y Platense, para salir en la séptima colocación de la Zona B. Con la confianza en los pibes y un interino Fernando Zaniratto que cambió la cabeza del equipo, el Lobo se ilusiona con dar pelea. Cuenta con un Marcelo Torres en gran nivel, con la seguridad en el arco de Nelson Insfrán junto las grandes apariciones de los juveniles, Nicolás Barros Schelotto y Jeremías Merlo. Si bien la tendrá muy difícil ante Unión en Santa Fe, la ilusión no se la quita nadie de llegar más lejos.

CANDIDATOS Y SORPRESAS

Boca es uno de los equipos favoritos a quedarse con el Clausura, ya que transita un buen momento en un año de muchas decepciones. El fallecimiento de Russo marcó un quiebre en el plantel y con Claudio Úbeda como cabeza de grupo, logró encaminar su andar. Más allá de algunos momentos irregulares, logró cuatro victorias claves en el cierre para salir primero de la Zona A y también clasificar a la Copa Libertadores después de 2 años. Con Leandro Paredes como pieza trascendental junto con la levantada de Ezequiel Zeballos, más las apariciones de jugadores como Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Milton Delgado, el Xeneize se ilusiona con volver a gritar campeón e intentará pasar su primer escollo: el Talleres de Tevez.

El Pincha no terminó bien, pero se ilusiona con dar el golpe / Web

El que llega en su peor momento es River, ya que perdió nueve de los últimos doce partidos que disputó. No tiene asegurada su participación en la Copa Libertadores, pero buscará reaparecer ante Racing, luego de un año muy malo. Recuperará algunos soldados importantes para este partido como Acuña, Montiel y Martínez Quarta. Está ante una nueva chance, frente a un equipo al que lo domina en el historial.

Otro de los grandes favoritos es Rosario Central. Con Di María como emblema, el Canalla fue el equipo que más puntos sacó en el año, donde se apoderó del primer lugar de la Tabla Anual. Solo perdió tres partidos en el 2025 y como local, su única caída fue ante el Globo. Para esta llave ante Estudiantes, recuperará al Fideo y también a Alejo Veliz, pero no contará con Ignacio Malcorra por expulsión. Otro equipo fuerte es Racing, que fue de menos a más en el campeonato. Acumula nueve encuentros sin perder, pero deberá pasar un escollo duro como River: no tanto por la actualidad del Millonario, sino por lo que le cuesta a nivel histórico. Sin Santiago Sosa y Marcos Rojo, pero con Nardoni y Maravilla Martínez recuperados, la Academia irá por el campeonato para jugar la Copa Libertadores.

El Xeneize levantó y es candidato al título / Fotobaires

Después hay equipos que fueron revelación en el Clausura: uno de ellos es Unión, próximo rival de Gimnasia. Se adueñó del segundo lugar de la Zona A a base de solidez y momentos de buen juego. Con jugadores identificados como Mauro Pittón, junto con la seguridad de Fascendini y Rodríguez más el aporte goleador de Tarragona, su ilusión es grande.

Después están Deportivo Riestra, Central Córdoba y Barracas Central. El Malevo fue uno de los equipos más sólidos y más fuetes como local, logrando clasificar por primera vez a la Sudamericana. Con el gran nivel de Arce en el arco y el aporte goleador de Jonathan Herrera, buscará sacar chapa en los mano a mano.

Lo mismo el Ferroviario, que tuvo un correcto año y que será un equipo difícil de vencer, teniendo a Matías Perello como gran figura. Para colmo, será local ante San Lorenzo en Santiago del Estero, donde se hace muy fuerte. Por el último, el Guapo fue protagonista de grandes fallos arbitrales a favor, pero es un equipo muy físico y que te complica con las pelotas paradas. Justamente chocará con Riestra en octavos de final, donde no contará con el suspendido Rodrigo Insúa, una de sus piezas claves. Sin embargo, tendrá a su goleador, Facundo Bruera.

River, en su peor momento, buscará reaccionar / Web

Por su parte, San Lorenzo se hizo fuerte con los pibes pese a su crisis institucional. Apariciones como Cuello y Ladstatter, metieron al Ciclón en la Sudamerican y además le despertaron la ilusión de llegar a la final.

Después están Lanús, Argentinos y Tigre, equipos que también cuenta con buen material. El Granate, que jugará la final de la Sudamericana, tiene grandes nombres como Moreno y Salvio, mientras que el Bicho no pudo ganar la Copa Argentina, pero clasificó a la Libertadores y tiene figuras como López Muñoz y Molina. Por último, el Matador, sin grandes nombres, puede hacerle frente a cualquiera. Por último, aparece el Talleres de Carlos Tevez, que luego de un mal año, se salvó del descenso y tuvo un buen cierre paras estar en los playoffs. Tiene nombres interesantes como Matías Galarza, Luis Angulo y Rubén Botta.