¿Qué cruces fuertes se darían en los Cuartos?

Más allá de los atractivos cruces que habrá en octavos de final, podrían darse también partidos interesantes en la próxima instancia. Cabe destacar que aquellos que terminaron mejor acomodados, definirán siempre de local hasta la final, que será en campo neutral.

Uno de los cruces fuertes que podría darse es el de Boca ante Vélez, donde Guillermo se podría reencontrar con los hinchas del Xeneize tras la final de Madrid. Sin embargo, tanto el club de la Ribera como el Fortín deberían eliminar a Talleres y Argentinos respectivamente.

Por el lado de Estudiantes, en caso de dar el golpe ante Rosario Central, podría enfrentar a Central Córdoba o San Lorenzo. El primero, un equipo que lo complicó mucho en el último tiempo y que, inclusive, lo eliminó de la Copa Argentina 2024. En caso de un hipotético duelo con el Ciclón, se daría un partido con mucha rivalidad. Cabe destacar que Estudiantes siempre definirá de visitante, por haber salido octavo en la Zona A.

Por su parte, en caso de pasar Gimnasia, tendría que jugar de visitante ante Deportivo Riestra o Barracas Central. Sin dudas, dos equipos difíciles pero ante los que el mens sana lidera el historial.

Después, otro de los cruces interesantes que se podría dar es el de Lanús - River, un duelo que se repitió en varios mano a mano en los últimos años, como por ejemplo, la Supercopa Argentina 2017 y la semifinal de la Libertadores de ese mismo año. También se puede dar un Lanús-Racing, en un duelo con mucha historia.

A LA EXPECTATIVA

Casi todos los cupos para las copas internacionales están cubiertos, pero este fin de semana podría haber movimiento en la Tabla Anual. En primer lugar, si Lanús gana la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro, liberará un lugar ya que se clasificó a la próxima edición de este certamen por Tabla Anual. Si eso sucede, el que se meterá será Barracas Central.

Por su parte, el campeón del Torneo Clausura también otorgará un lugar a la Copa Libertadores. En caso que lo logren algunos de los clasificados tanto a la Libertadores (Central, Boca y Argentinos) o a la Sudamericana (River, Racing, Riestra, San Lorenzo, Lanús o Tigre), liberarán cupo por lo que Independiente se podría meter al segundo certamen de importancia en el continente. Sin dudas, todo podría cambiar.