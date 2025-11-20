Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Tres platenses se repartieron los $30 millones: mañana sale la nueva tarjeta

Información General |EL NUEVO MITO DE LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE

Aceite de coco: la ciencia desmiente a las redes

Aunque se lo promociona como un “superalimento”, la evidencia indica que no ofrece beneficios comprobados para la salud. Además, puede elevar el colesterol

Aceite de coco: la ciencia desmiente a las redes

Muchos de los supuestos beneficios que ofrece el aceite de coco carecen de sustento científico / Web

20 de Noviembre de 2025 | 00:30
Edición impresa

De la mano de las redes sociales y algunos gurús de la alimentación el aceite de coco construyó en los últimos años una reputación difícil de cuestionar: serviría tanto para bajar de peso y fortalecer el sistema inmunológico como para reducir el riesgo de tumores y combatir la inflamación. Pero lo cierto es que al revisar la evidencia científica en torno a esos supuestos beneficios, su halo de “superalimento” se desmorona con rapidez.

Concretamente, los estudios realizados en humanos no muestran que el consumo aceite de coco contribuya a adelgazar, reduzca la resistencia a la insulina ni mejore la respuesta inmune o los niveles de inflamación. Lo que sí se ha verificado es un efecto negativo: el aumento del colesterol LDL, un marcador asociado a mayor riesgo cardiovascular.

Este riesgo vinculado a su consumo habitual se explica por su composición: el aceite de coco es muy rico en grasas saturadas y su principal ácido graso, el láurico, eleva los niveles séricos de colesterol.

Como señala el médico cardiólogo Ariel Kraselnik, quien se tomó la tarea de analizar los principales estudios hechos sobre este nuevo “superalimento”, las afirmaciones sin sustento que circulan en redes suelen confundirse con información científica

“Lo que dicen los influencers, las notas de algunos medios, o incluso nutricionistas o médicos ‘que-quieren-que-sepas-la-verdad-que-te-quieren-ocultar’ no suele ir de la mano con lo que dice la evidencia científica”, afirma Kraselnik, quien recuerda que muchas de las supuestas propiedades provienen de estudios básicos hechos en animales o en células aisladas y no pueden extrapolarse a las personas.

Por el contrario, una revisión publicada en la revista Circulation confirmó que el aceite de coco aumenta el LDL sin aportar mejoras clínicas en otros parámetros. De hecho, cómo señala el médico, en algunos consultorios comienza a observarse ya este efecto adverso de su consumo habitual. Personas que lo ingerían a diario agregándoselo al café o al mate presentaron niveles muy elevados de colesterol que, al reducir su ingesta, volvieron a la normalidad.

LE PUEDE INTERESAR

Investigan si el incendio en Epuyén fue provocado

LE PUEDE INTERESAR

Un cuadro de Klimt, la segunda obra de arte más cara vendida jamás

 

En mi práctica clínica he visto personas con niveles de colesterol muy elevados, que consumían grandes cantidades de aceite de coco porque lo habían visto en redes sociales”

Ariel Kraselnik
Médico cardiólogo

 

A la luz de estos datos, no sorprende que los efectos “milagrosos” no aparezcan más que en la publicidad. “Si el aceite de coco fuera, como se suele decir, cuasi-milagroso, sería muy fácil demostrar sus beneficios”, plantea Kraselnik, quien dirige del posgrado en “Nutrición Basada en Plantas. Salud, ética y soberanía alimentaria” en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario.

¿Pero es que hay algo para rescatar del aceite de coco? Según la evidencia reunida hasta hoy, sólo ciertos beneficios en usos puntuales: serviría para tratar dermatitis atópica y como enjuague bucal. Fuera de eso no hay razones para considerarlo más que otro alimento que debería consumirse sólo de manera eventual.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Más de cien mil platenses colmaron la Plaza Moreno para celebrar los 143 años de La Plata

En un nuevo aniversario, otra cena con sello platense y solidario

El crimen de Virginia Franco: “La pista del jardín” y un giro inesperado

Paritaria con estatales: sin oferta y con un aviso por el aguinaldo

Gimnasia zafó de lo peor y se ilusiona con la llave

Dasarmar la valija: el Pincha quiere aprovechar la vida extra

Ordenan decomisar los bienes de Cristina por la causa que está presa

Andis: quién es la funcionaria que renunció tras encontrarle US$ 700 mil en su casa
+ Leidas

Una multitud vibró con los festejos en la plaza Moreno

Apellidos de peso se sumarían a la estructura política de Anacleto

Di María volvió a defender a Chiqui Tapia

Milei: “Abróchense los cinturones, van a haber muchas más reformas”

Uno por uno, todos los asistentes a la cena solidaria por el aniversario de La Plata

Otra noche de emociones en la gala benéfica de la Fundación Florencio Pérez

Los 16 equipos que buscarán la gloria

Tras la paritaria con estatales, ahora llega el turno de los docentes
Últimas noticias de Información General

Investigan si el incendio en Epuyén fue provocado

Un cuadro de Klimt, la segunda obra de arte más cara vendida jamás

El incendio en Epuyén ya arrasó más de 200 hectáreas

Cuánto tienen que trabajar los repartidores: un informe revela el esfuerzo detrás de más de 450 pedidos al mes
Deportes
Los 16 equipos que buscarán la gloria
¿Qué cruces fuertes se darían en los Cuartos?
En Gimnasia esperan la evolución de Piedrahita
Apellidos de peso se sumarían a la estructura política de Anacleto
La Reserva, en la misma sintonía que la Primera
Policiales
Caos total, ninguna certeza: revelan fotos clave del crimen en City Bell
Detenido en una cárcel de La Plata, comandaba una organización narco
Volvieron a asaltar a una pareja de jubilados en una casa de City Bell
Una familia de Ringuelet blanco de una entradera
Circuló un lote masivo de fentanilo contaminado
La Ciudad
Una multitud vibró con los festejos en la plaza Moreno
Micros al rojo: el boleto sube 10% y hay problemas con los sueldos
Hasta el martes no habrá clases en la Universidad
Arquitectos: confirmaron resultados de la elección
Pago de jubilaciones, pensiones y asignaciones
Espectáculos
“La dicha en movimiento”: un romance en la puerta de la primavera con Los Twist
El final de “Wicked” encabeza una semana con seis estrenos
Andrea Bocelli: “Vivo este momento como si fuera un sueño”
Nampülkan: “A las cosas de allá las enfrentamos con las de acá”
“1999, pequeño testamento apócrifo” vuelve a la cartelera

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla