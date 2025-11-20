Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad |Asistieron el gobernador, el intendente y representantes de instituciones

Otra noche de emociones en la gala benéfica de la Fundación Florencio Pérez

Se juntaron fondos para brindar apoyo escolar a jóvenes de bajos recursos y para el polideportivo del club Tricolores

La tradicional cena solIDARIA EN vONHARV/Santiago Barcos

20 de Noviembre de 2025 | 04:54
Edición impresa

La tradicional cena anual de la Fundación Florencio Pérez se dio cita la noche del martes en el salón Vonharv, reuniendo a las figuras más destacadas del ambiente político y empresarial de la Ciudad de cara a los festejos por el 143º aniversario de La Plata.

Como es tradición, la cena contó con la presencia del gobernador, Axel Kicillof, y el intendente, Julio Alak, y más de 600 asistentes que ofrecieron donaciones destinadas a dos proyectos centrales: por un lado, la implementación de cursos de apoyo educativo en 10 clubes barriales, orientados a reforzar la lectura, la comprensión de texto y las operaciones básicas de matemática en niños de entre 7 y 9 años; y por otro, la finalización de las obras del polideportivo del club Tricolores (ubicado en 94 entre 4 y 5), recientemente inaugurado.

“Hacer una inversión en jóvenes que necesitan todo nuestro apoyo para que nos incorporemos todos nosotros a una sociedad del futuro, una sociedad donde la industria de la inteligencia sea un factor fundamental. Para eso no es suficiente una élite iluminada que pueda costearse estudios superiores. Para eso es necesario contar con que toda la población tenga un nivel mínimo como para participar en una sociedad de ese tipo”, destacó Raul Kraiselburd, presidente de la Fundación.

Durante la cena, los presentes pudieron disfrutar de un show de Raúl Lavie que cantó su tradicional Balada para un loco y Tinta roja. “Para mí son noches maravillosas porque me junto con la gente”, expresó el artista en diálogo con EL DIA tras brindar su show.

Otra de las artistas que se destacó durante la velada, tras el tradicional corte de torta y el brindis, fue Puli Demaria, la destacada DJ de los famosos.

 

