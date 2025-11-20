Apellidos de peso se sumarían a la estructura política de Anacleto

Milei: “Abróchense los cinturones, van a haber muchas más reformas”
Gimnasia comenzó la cuenta regresiva, en el marco del acto eleccionario para la renovación de autoridades que se realizará el próximo sábado 29 del corriente.
Y en ese sentido, la lista Usina Tripera, que posiciona como candidato a presidente de Carlos Anacleto, podría sumar a su futura estructura política, en caso de ganar las elecciones, a tres apellidos de peso, que han desarrollado en los últimos años diversas funciones en la administración pública.
Uno de esos nombres es el del doctor Ricardo Casal, quien fuera el ministro de Justicia y Seguridad bonaerense durante la gestión de Daniel Scioli.
Casal, socio e hincha de Gimnasia, ya tuvo participación en proyectos vinculados a la economía del club, como la creación de un fideicomiso. En esta oportunidad iría como vicepresidente segundo. Y además, en caso de ganar los comicios, sería el representante de Gimnasia en la AFA. “Hay que levantar el club con todos adentro. No hay espacio para una lucha política”, había expresado el ex funcionario de Scioli a una radio local.
Por su parte, Martín Guzmán es otro de los apellidos que se sumaría a la estructura política de Carlos Anacleto. No está definido aún cual sería su rol, pero trascendió que podría ocupar el cargo de tesorero. El ex Ministro de Economía del gobierno de Alberto Fernández, apareció por última vez en torno a Gimnasia en 2024, en una entrevista con Alejandro Fabri en el que recordó su infancia en torno al ‘Tripero’.
Y el tercer nombre es Javier Mor Roig, actual edil de la UCR en el Concejo Deliberante local.
Por otra parte, Emanuel Di Loreto iría como candidato a presidente por la lista Unir Gimnasia.
