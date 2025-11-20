Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Tres platenses se repartieron los $30 millones: mañana sale la nueva tarjeta

Deportes |EN CASO DE IMPONERSE EN LOS COMICIOS DEL 29 DE ESTE MES

Apellidos de peso se sumarían a la estructura política de Anacleto

Apellidos de peso se sumarían a la estructura política de Anacleto

Ricardo Casal

20 de Noviembre de 2025 | 02:10
Edición impresa

Gimnasia comenzó la cuenta regresiva, en el marco del acto eleccionario para la renovación de autoridades que se realizará el próximo sábado 29 del corriente.

Y en ese sentido, la lista Usina Tripera, que posiciona como candidato a presidente de Carlos Anacleto, podría sumar a su futura estructura política, en caso de ganar las elecciones, a tres apellidos de peso, que han desarrollado en los últimos años diversas funciones en la administración pública.

Uno de esos nombres es el del doctor Ricardo Casal, quien fuera el ministro de Justicia y Seguridad bonaerense durante la gestión de Daniel Scioli.

Casal, socio e hincha de Gimnasia, ya tuvo participación en proyectos vinculados a la economía del club, como la creación de un fideicomiso. En esta oportunidad iría como vicepresidente segundo. Y además, en caso de ganar los comicios, sería el representante de Gimnasia en la AFA. “Hay que levantar el club con todos adentro. No hay espacio para una lucha política”, había expresado el ex funcionario de Scioli a una radio local.

Por su parte, Martín Guzmán es otro de los apellidos que se sumaría a la estructura política de Carlos Anacleto. No está definido aún cual sería su rol, pero trascendió que podría ocupar el cargo de tesorero. El ex Ministro de Economía del gobierno de Alberto Fernández, apareció por última vez en torno a Gimnasia en 2024, en una entrevista con Alejandro Fabri en el que recordó su infancia en torno al ‘Tripero’.

Y el tercer nombre es Javier Mor Roig, actual edil de la UCR en el Concejo Deliberante local.

Por otra parte, Emanuel Di Loreto iría como candidato a presidente por la lista Unir Gimnasia.

LEA TAMBIÉN

En Gimnasia esperan la evolución de Piedrahita
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Más de cien mil platenses colmaron la Plaza Moreno para celebrar los 143 años de La Plata

En un nuevo aniversario, otra cena con sello platense y solidario

El crimen de Virginia Franco: “La pista del jardín” y un giro inesperado

Paritaria con estatales: sin oferta y con un aviso por el aguinaldo

Gimnasia zafó de lo peor y se ilusiona con la llave

Dasarmar la valija: el Pincha quiere aprovechar la vida extra

Ordenan decomisar los bienes de Cristina por la causa que está presa

Andis: quién es la funcionaria que renunció tras encontrarle US$ 700 mil en su casa
+ Leidas

Apellidos de peso se sumarían a la estructura política de Anacleto

Una multitud vibró con los festejos en la plaza Moreno

Di María volvió a defender a Chiqui Tapia

Johnny Depp, en La Plata, vistió la camiseta del Lobo

Milei: “Abróchense los cinturones, van a haber muchas más reformas”

Los 16 equipos que buscarán la gloria

Otra noche de emociones en la gala benéfica de la Fundación Florencio Pérez

Tras la paritaria con estatales, ahora llega el turno de los docentes
Últimas noticias de Deportes

Los 16 equipos que buscarán la gloria

¿Qué cruces fuertes se darían en los Cuartos?

En Gimnasia esperan la evolución de Piedrahita

La Reserva, en la misma sintonía que la Primera
La Ciudad
Una multitud vibró con los festejos en la plaza Moreno
Micros al rojo: el boleto sube 10% y hay problemas con los sueldos
Hasta el martes no habrá clases en la Universidad
Arquitectos: confirmaron resultados de la elección
Pago de jubilaciones, pensiones y asignaciones
Policiales
Caos total, ninguna certeza: revelan fotos clave del crimen en City Bell
Detenido en una cárcel de La Plata, comandaba una organización narco
Volvieron a asaltar a una pareja de jubilados en una casa de City Bell
Una familia de Ringuelet blanco de una entradera
Circuló un lote masivo de fentanilo contaminado
Política y Economía
El arresto de Cristina: endurecen el régimen de visitas
Spagnuolo y la denuncia de coimas en Discapacidad: “No tengo nada que ver”
Guerra de impugnaciones por el ingreso al Senado: una libertaria “tocada”
Milei: “Abróchense los cinturones, van a haber muchas más reformas”
$Libra: Kicillof pidió que se investigue Milei
Espectáculos
“La dicha en movimiento”: un romance en la puerta de la primavera con Los Twist
El final de “Wicked” encabeza una semana con seis estrenos
Andrea Bocelli: “Vivo este momento como si fuera un sueño”
Nampülkan: “A las cosas de allá las enfrentamos con las de acá”
“1999, pequeño testamento apócrifo” vuelve a la cartelera

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla