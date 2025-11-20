Salió hoy la tarjeta del Cartonazo gratis con EL DIA: pozo de $1.000.000 y $300.000 por línea

La última jugada del Súper Cartonazo repartió 30 millones de pesos entre tres lectores y hoy arranca la nueva tanda con la entrega de la tarjeta, que viene gratis con la edición impresa del diario EL DIA. Es por eso que desde este jueves se renuevan las expectativas del juego del que participan miles de platenses.

Los últimos ganadores fueron Eduardo Fabián Herrera (59 años, de Berisso), Pablo Javier Cultreras (49 años, de barrio El Mondongo) y Cecilia Sánchez Benítez (83 años, de Barrio Hipódromo). Ellos acertaron los 15 números de la suerte y se presentaron en las oficinas de EL DIA. Además, tanto Herrera como Cultreras, exhibieron los cinco cupones que salen los domingos junto al ejemplar en papel, por lo que también se dividieron en partes iguales el premio adicional de 20 millones de pesos.

En este sentido, la lista de premiaciones quedó así: los dos lectores mencionados se adjudican un monto total -entre Cartonazo y premio por tener cinco cupones dominicales- de $13.333.333 cada uno. En tanto, Sánchez Benítez, se llevó $ 3.333.333 correspondiente a la ronda de 10 millones que se reparte entre los tres ganadores.

Hoy arranca la nueva ronda con la entrega de la tarjeta que, como se dijo, viene gratis con el diario. Y ya mañana y hasta el martes comenzarán a publicarse los números para controlar.

Cómo jugar al Súper Cartonazo

Para ganar el Súper Cartonazo hay que acceder al cupón que llega los jueves junto a la edición impresa de EL DIA y seguir desde el viernes hasta el martes siguiente los números que se publican en el diario y en la web.

El objetivo es que coincidan los 15 de la tarjeta con los que se van publicando tanto en la edición impresa como en el sitio web de EL DIA.

La jornada decisiva es el martes con la entrega de la quinta y última tanda de números de la ronda semanal, ya que quienes logren reunir los 15 aciertos deberán concurrir con el cupón ganador, sí o sí, a las oficinas de EL DIA, situadas en diagonal 80 Nº 815, en La Plata, antes de las 17.

En caso de haber más de un ganador, el premio será repartido en partes iguales. En este punto, debe señalarse que el ganador o los ganadores serán en principio aquellos participantes que reúnan los 15 aciertos.

Cabe destacar que este año se sumó como atractivo adicional también el premio de 300 mil pesos por línea.