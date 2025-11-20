Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |De cara al nuevo Congreso

Guerra de impugnaciones por el ingreso al Senado: una libertaria “tocada”

Se trata de la rionegrina Villaverde. El oficialismo lo hizo, sin suerte, contra los peronistas Capitanich y Martín Soria

Guerra de impugnaciones por el ingreso al Senado: una libertaria “tocada”

La Comisión de Asuntos Constitucionales que trató ayer los pliegos/na

20 de Noviembre de 2025 | 04:13
Edición impresa

El Gobierno tuvo ayer un revés en su intento por evitar en el Senado el rechazo en la comisión de Asuntos Constitucionales al pliego de la senadora electa Lorena Villaverde (Río Negro), quien quedó al borde la impugnación y sin posibilidad de asumir su banca por sus presuntos vínculos con el narcotráfico.

En un intento desesperado, la Casa Rosada mandó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a presentar una doble impugnación contra los senadores electos de Fuerza Patria Jorge “Coqui” Capitanich (Chaco) y Martín Soria (Río Negro), minutos antes de que comenzará la audiencia de la comisión presidida por la cordobesa Alejandra Vigo (Unidad Federal) en la que se trataron los pliegos de los 24 senadores electos el 26 de octubre pasado.

La intervención de Bullrich, senadora electa por la CABA y quien asumirá como jefa de bloque de LLA, le permitió al oficialismo meter las dos presentaciones contra los representantes del peronismo en la reunión de ayer. No fue el resultado esperado.

Después de una extensa discusión reglamentaria se acordó un dictamen de mayoría aprobando los títulos de 23 senadores y los suplentes. Sólo se exceptuó el de la legisladora libertaria Villaverde, electa por Río Negro. Y hubo, además, un segundo despacho de mayoría directamente rechazando el título de Villaverde con las firmas de 12 senadores: 8 de Unión por la Patria, el radical Pablo Blanco (UCR), la mencionada Vigo (Unidad Federal), el peronista disidente Juan Carlos Romero y la larretista Guadalupe Tagliaferri.

En tanto, el oficialismo y sus aliados quedaron en redactar los dictámenes de rechazo a los pliegos de Capitanich y de Soria y otro despacho en favor de la libertaria rionegrina. Suena en vano.

Dato: el despacho de rechazo contra Villaverde no es vinculante, solo tiene un impacto político. En la práctica, la senadora electa todavía tiene chance de asumir su banca y su situación recién se definirá en la sesión del próximo 28 noviembre en la que asumirán los electos.

Es que, ya con la nueva conformación de la Cámara alta, se debatirá el dictamen de rechazo y serán los 71 senadores (Villaverde no puede votar su propio diploma) quienes decidirán si la rionegrina puede mudarse o no a la Cámara Alta.

En ese escenario, el peronismo tendrá 28 bancas y necesitará acordar con otros 9 senadores para impedir que asuma Villaverde, ya que la impugnación se aprobará con mayoría simple. La maniobra no será sencilla porque no estarán Blanco, Tagliaferri y Romero, quienes firmaron el dictamen de rechazo pero dejan sus bancas.

Desde el oficialismo ya anticiparon que si Villaverde no pasa el filtro del Senado completará su mandato como diputada, pese a los pedidos de algunos sectores de la oposición para que sea expulsada también de la Cámara baja. En ese caso, Enzo Fullone asumirá automáticamente en su reemplazo en el Senado porque, en este caso, no rige la paridad de género debido a que Villaverde no llegaría a asumir la banca.

Salpicada por el caso Espert

Breve reseña: Villaverde había quedado en la mira tras el escándalo de José Luis Espert, quien tuvo que renunciar a su candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires tras confirmarse su vínculo con Fred Machado, investigado por narcotráfico. La situación de la rionegrina se complicó cuando se conoció que estuvo detenida en Estados Unidos en 2002 por presunto narco menudeo.

Pero el dato que comprometió aún más a la legisladora fue su vínculo con Claudio Ciccarelli, primo y supuesto testaferro del tal Machado. La diputada y Ciccarelli son investigados por la venta irregular de un terreno en la zona de Las Grutas, en Río Negro, y por la toma de un préstamo irregular de U$S 295 mil del Banco Nación.

En este contexto, y en una revancha al rechazo de Villaverde, el oficialismo libertario presentó los pedidos de impugnación a los pliegos de Capitanich y Soria. En el primer caso se plantea la existencia de “inhabilidades morales y éticas que afectan su idoneidad para el ejercicio del cargo” y se incluye allí el caso de la desaparición y posterior femicidio de Cecilia Strzyzowski, ocurrido el 2 de junio de 2023, por el que fue condenado el clan Sena, ligado al ex gobernador chaqueño.

En el caso de Soria, el Gobierno rechaza su pliego por causas en las que el actual diputado fue denunciado por “retener y desviar un porcentaje de los haberes de los funcionarios públicos” durante su gestión como intendente de General Roca en Río Negro.

Durante el debate en comisión, el impugnador de Villaverde y defensor de los peronistas Capitanich y Soria fue el formoseño José Mayans. Sorprendió el salteño Romero, aliado del Gobierno, cuando anticipó su rechazo al pliego Villaverde. El cordobés Luis Juez, del PRO, defendió a la senadora electa al advertir que es una “absoluta mentira” la acusación contra ella y Guillermo Andrada (Catamarca), del bloque Convicción Federal, anticipó que rechazará el pliego.

El rechazo contra Villaverde no es vinculante, pero tiene un impacto político

 

 

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd.

