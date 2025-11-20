Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Tres platenses se repartieron los $30 millones: mañana sale la nueva tarjeta

Policiales |CONFIRMARON QUE HUBO MÁS 154.000 AMPOLLAS ADULTERADAS

Circuló un lote masivo de fentanilo contaminado

El juez federal Ernesto Kreplak detalló la cadena de irregularidades halladas y apuntó contra un circuito que involucra al Estado

20 de Noviembre de 2025 | 01:13
Edición impresa

Durante la jornada de ayer el juez federal Ernesto Kreplak participó como invitado en la Comisión Especial de Seguimiento e Investigación sobre Fentanilo Contaminado de la Cámara de Diputados. Allí dejó una cifra que impactó: los estudios de trazabilidad confirmaron que circularon más de 154 mil ampollas adulteradas.

Durante su exposición, Kreplak explicó que el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA) llegó a retener siete lotes sospechados de contaminación. Tras los análisis, dos dieron positivo. A partir de ese punto, el magistrado reconstruyó paso a paso cómo se expandió el brote.

“Todo empezó como un foco de una bacteria en el Hospital Italiano de La Plata. Al principio había 15 personas afectadas y dos fallecidos”, recordó. La investigación posterior permitió dimensionar la escala real del problema: miles de ampollas en circulación y un impacto sanitario que, según la Justicia, ya se cobró 124 vidas. El número final —incluyendo casos fatales y no fatales— se conocerá antes de la feria judicial que arranca el 26 de diciembre.

La presidenta de la comisión, Mónica Fein, anunció que convocarán al ministro de Salud, Mario Lugones, y a la titular de la ANMAT, Agustina Bisio, a una reunión informativa prevista para el miércoles 26 a las 9.

Mientras tanto, los diputados pulirán el informe final de la comisión investigadora. Cada bloque podrá sumar aportes o marcar diferencias antes de la última reunión, programada para la primera semana de diciembre, en la que se firmará el dictamen definitivo. Kreplak repasó el origen del caso: la detección de un lote de una medicación producida por HLB Pharma Group SA contaminado, lo que motivó la denuncia ante la ANMAT, la alerta sanitaria y la posterior causa penal.

 

LE PUEDE INTERESAR

Tres detenidos por un bestial ataque en 7 y 60

LE PUEDE INTERESAR

Maniataron a una mujer de 79 años en Villa Elvira
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Más de cien mil platenses colmaron la Plaza Moreno para celebrar los 143 años de La Plata

En un nuevo aniversario, otra cena con sello platense y solidario

El crimen de Virginia Franco: “La pista del jardín” y un giro inesperado

Paritaria con estatales: sin oferta y con un aviso por el aguinaldo

Gimnasia zafó de lo peor y se ilusiona con la llave

Dasarmar la valija: el Pincha quiere aprovechar la vida extra

Ordenan decomisar los bienes de Cristina por la causa que está presa

Andis: quién es la funcionaria que renunció tras encontrarle US$ 700 mil en su casa
+ Leidas

Una multitud vibró con los festejos en la plaza Moreno

Apellidos de peso se sumarían a la estructura política de Anacleto

Milei: “Abróchense los cinturones, van a haber muchas más reformas”

Di María volvió a defender a Chiqui Tapia

Otra noche de emociones en la gala benéfica de la Fundación Florencio Pérez

Uno por uno, todos los asistentes a la cena solidaria por el aniversario de La Plata

Los 16 equipos que buscarán la gloria

Johnny Depp, en La Plata, vistió la camiseta del Lobo

Últimas noticias de Policiales

Caos total, ninguna certeza: revelan fotos clave del crimen en City Bell

Detenido en una cárcel de La Plata, comandaba una organización narco

Volvieron a asaltar a una pareja de jubilados en una casa de City Bell

Una familia de Ringuelet blanco de una entradera
Información General
Aceite de coco: la ciencia desmiente a las redes
Investigan si el incendio en Epuyén fue provocado
Un cuadro de Klimt, la segunda obra de arte más cara vendida jamás
El incendio en Epuyén ya arrasó más de 200 hectáreas
Cuánto tienen que trabajar los repartidores: un informe revela el esfuerzo detrás de más de 450 pedidos al mes
Deportes
Los 16 equipos que buscarán la gloria
¿Qué cruces fuertes se darían en los Cuartos?
En Gimnasia esperan la evolución de Piedrahita
Apellidos de peso se sumarían a la estructura política de Anacleto
La Reserva, en la misma sintonía que la Primera
Espectáculos
“La dicha en movimiento”: un romance en la puerta de la primavera con Los Twist
El final de “Wicked” encabeza una semana con seis estrenos
Andrea Bocelli: “Vivo este momento como si fuera un sueño”
Nampülkan: “A las cosas de allá las enfrentamos con las de acá”
“1999, pequeño testamento apócrifo” vuelve a la cartelera
La Ciudad
Una multitud vibró con los festejos en la plaza Moreno
Micros al rojo: el boleto sube 10% y hay problemas con los sueldos
Hasta el martes no habrá clases en la Universidad
Arquitectos: confirmaron resultados de la elección
Pago de jubilaciones, pensiones y asignaciones

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla