Caos total, ninguna certeza: revelan fotos clave del crimen en City Bell

La investigación por el crimen de la psiquiatra Virginia Franco tuvo en las últimas horas un nuevo elemento clave: salieron a la luz las primeras imágenes del interior de la vivienda al momento en que fue encontrada sin vida. Las capturas, tomadas por personal policial y luego incorporadas a la causa, muestran un escenario caótico, con objetos tirados, cajones abiertos, muebles desplazados y un desorden que contrasta con la rutina prolija que, según su entorno, solía mantener la profesional. Ese registro visual, ahora en manos del fiscal Álvaro Garganta, podría aportar indicios sobre la mecánica del ataque y sobre la presencia de otras personas dentro del domicilio.

En una de esas imágenes puede verse la puerta trasera de acceso, un modelo antiguo de postigo, completamente abierta pero sin daños visibles. Según el parte oficial del primer procedimiento, esa misma puerta fue hallada sin traba, lo que refuerza la posibilidad de que quien ingresó lo hizo sin forzar nada. Lo mismo ocurrió con el portón frontal de madera: no estaba violentado, sino apoyado, sin la traba colocada. Para los investigadores, este punto resulta central porque conecta con la línea que hoy aparece como la más consistente: la presencia de sujetos que, dos días antes del crimen, fueron vistos por vecinos realizando supuestas tareas de poda en el sector del jardín y la ligustrina.

La habitación presentaba la cama desarmada, con mantas y sábanas arrancadas hacia un costado / EL DIA

Las fotografías tomadas dentro del comedor muestran una mesa redonda parcialmente cubierta por objetos caídos, una cartera tirada en el suelo y muebles abiertos, como si alguien hubiese revisado cajones. A metros de allí, en el pasillo habría sido encontrada Virginia tendida boca arriba con manchas hemáticas alrededor. Ese corredor interno, angosto y mal iluminado, coincide con la descripción que aportaron los efectivos del Comando Patrullas al ingresar al domicilio junto con el amigo de Franco que había dado el alerta.

Mientras estas imágenes aportan un nuevo capítulo al caso, la atención vuelve a posarse sobre quienes merodearon la vivienda en la previa del crimen. Vecinas del barrio aseguran haber visto a dos hombres desconocidos moviéndose entre los ligustros, y una testigo declaró haber advertido “a un muchacho del barrio” -con antecedentes de mala conducta- dentro del terreno el jueves por la tarde. Tal como informó EL DIA en su edición anterior, esa reconstrucción alimenta la sospecha de que el ataque pudo haber sido cometido por alguien que conocía la rutina de Franco o logró que ella misma abriera la puerta.

Lo cierto es que el impacto del crimen golpeó de lleno en City Bell. Los vecinos no solo lamentan la muerte de Franco sino que reconocen un clima de temor creciente. Varias mujeres del barrio, que la conocían desde hace años, afirman que en los últimos meses “la inseguridad se desbordó”. Una frentista de la zona relató que tiempo atrás sufrió una violenta entradera: cuatro hombres encapuchados irrumpieron en su casa, la redujeron y revisaron cada ambiente en busca de objetos de valor.

La mesa redonda cubierta de objetos caídos, reflejando el caos con el que fue encontrada la vivienda / EL DIA

Héctor Tassino, referente del barrio y amigo cercano de la psiquiatra, también describió el malestar que se vive en el barrio. Contó que Franco estaba muy preocupada por la inseguridad y que incluso se involucraba en iniciativas vecinales para mejorar la convivencia. “Era solidaria, estaba siempre pendiente de todos”, resumió. En declaraciones a los medios, también expresó sus dudas sobre el hombre que encontró el cuerpo y llamó a la Policía, aunque esa línea no aparece hoy como eje principal de la investigación.

Puertas y cajones abiertos, objetos desparramados y accesos al inmueble sin violentar

UNA NUEVA AUTOPSIA

En paralelo a las tareas de análisis de cámaras y teléfonos incautados, la causa avanza hacia una medida decisiva: durante esta jornada se llevará a cabo una nueva autopsia al cuerpo de la víctima, ordenada por el fiscal Álvaro Garganta para profundizar sobre lesiones, posible cronología y eventuales rastros omitidos en el primer procedimiento.

Esa primera pericia, a la que este diario tuvo acceso, había establecido que Franco sufrió un ataque directo y sostenido, con múltiples heridas cortantes en el rostro y un corte profundo en la zona izquierda del cuello, además de hematomas compatibles con un episodio de extrema violencia.

El portón de ingreso de madera tipo tranquera se hallaba abierto apoyado sin traba colocada / EL DIA

Otro elemento que mantiene en alerta a los investigadores es que el celular de la víctima aún no aparece, pese a los rastrillajes realizados en la casa. La ausencia del dispositivo impide reconstruir por completo sus últimas comunicaciones y podría revelar movimientos clave. Tampoco está claro si dentro del inmueble faltaba dinero. Un amigo cercano de Franco declaró que en los últimos meses ella había manifestado su intención de invertir sus ahorros en plazos fijos, por lo que no se descarta que manejara efectivo.

Cabe marcar que al cierre de esta edición, no había detenidos. En este escenario la causa avanza con múltiples frentes abiertos, pero con la mirada puesta en quienes estuvieron en el jardín y en los movimientos registrados el jueves y en la noche del viernes, cuando -según la autopsia inicial- se habría cometido el asesinato. Las imágenes obtenidas de la escena del crimen, sumadas a los testimonios y a la nueva autopsia, podrían ser determinantes para empezar a delinear el nombre o los nombres de quienes estuvieron dentro de la casa de la reconocida psiquiatra.

Por último cabe mencionar que la vivienda, tras las primeras diligencias judiciales y periciales, fue entregada a los cuñados de la víctima, quienes quedaron a cargo del resguardo del lugar mientras avanza la investigación.