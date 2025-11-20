Una multitud vibró con los festejos en la plaza Moreno

Milei: “Abróchense los cinturones, van a haber muchas más reformas”
Con la mayoría de bandas platenses, consagradas y emergentes, el 143º aniversario tuvo música, color y gastronomía. Los fuegos artificiales coronaron la celebración
Una multitud disfrutó de los festejos del 143º aniversario de la Ciudad con música de distintos géneros, gastronomía y todo el color que tuvo la plaza Moreno arriba y debajo del escenario que se montó sobre calle 12 entre 51 y 53.
Desde las primeras horas de la tarde comenzó a llegar gente desde distintos barrios de la Ciudad y la Región, como así también del Gran Buenos Aires. A pura energía y, tras el show de Kapanga, miles de vecinos siguieron llegando al emblemático espacio verde para disfrutar del festival por el 143° aniversario de La Plata organizado por la Municipalidad.
Con su carisma inconfundible y los clásicos de siempre, la banda hizo saltar, cantar y bailar a la multitud luego de las presentaciones de Los Bicivoladores, Rara y La Retirada Murga, ganadores del concurso impulsado por la Comuna.
En el último tramo del evento sumó más propuestas con marca platense. Pasaron Los Besos y Cruzando El Charco, una de las bandas platenses que trascendió las diagonales, ganó seguidores en todo el país y ayer fue una de las más esperadas por el público. La plaza bailó y cantó con sus temas que ya son hit.
Los vecinos también disfrutaron de la variada propuesta de los circuitos gastronómicos instalados sobre las calles 50 y 54, mientras la Municipalidad desplegó un amplio operativo de seguridad y ordenamiento.
Desde la Comuna se calculaba ya en horas de la noche una asistencia del orden de las 100 mil personas. Para entonces, se mostraron en uno de los costados del escenario el intendente, Julio Alak y el Gobernador, Axel Kicilof, quien acompañó varias actividades del aniversario de La Plata.
La jornada culminó con la presentación de El Mato a un Policia Motorizado, con un show cargado de identidad platense para cerrar un festejo del aniversario con el cielo iluminado por los efectos especiales y el despliegue de fuegos artificiales, toda una tradición de estos festejos masivos.
De a poco, y a lo largo de la tarde, el público fue poblando la plaza. Para llegar al corazón del casco urbano hubo que pasar distintos controles de seguridad en los alrededores donde se implementó un sistema de vallas y estuvieron a cargo del operativo cerca de 300 agentes.
También los festejos tuvieron puestos de hidratación y se habilitó un punto de encuentro en 12 y 50 que familias y vecinos lo utilizarlo como referencia en caso de extravíos. También se instalaron sectores de socorrismo con asistencia médica en 12 y 54, 14 y 54, 14 y 50 y 12 y 50.
El Hipódromo local fue otro de los escenarios de los festejos que se realizaron ayer. Junto al gran premio Dardo Rocha (ver sección Deportes) hubo otras 16 carreras y una propuesta gastronómica con destacados sellos del rubro.
El festival aniversario se enmarca en la primera edición de la Semana de la Música, que continuará con una gala lírica en el Teatro Argentino hoy. Mañana, de 12 a 19, se desarrollará un evento del canal de streaming Olga en Plaza Moreno. Estará conducido por Paula Chaves, Nacho Elizalde, Evelyn Botto y Luli González, entre otras figuras. Por la noche, en el Palacio Municipal se desarrollará un ciclo de jazz y el sábado se desarrollará el cierre con Raúl Lavié en el Pasaje Dardo Rocha. A la vez, habrá propuestas artísticas callejeras en medio centenar de centros culturales barriales.
De esa manera, se completará una semana con actividades artísticas a diario en diversos puntos de la Ciudad.
