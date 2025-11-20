Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Tres platenses se repartieron los $30 millones: mañana sale la nueva tarjeta

La Ciudad |Kapanga, cruzando el charco y el mató a un policía motorizado desplegaron todo su potencial

Una multitud vibró con los festejos en la plaza Moreno

Con la mayoría de bandas platenses, consagradas y emergentes, el 143º aniversario tuvo música, color y gastronomía. Los fuegos artificiales coronaron la celebración

20 de Noviembre de 2025 | 05:00
Edición impresa

Una multitud disfrutó de los festejos del 143º aniversario de la Ciudad con música de distintos géneros, gastronomía y todo el color que tuvo la plaza Moreno arriba y debajo del escenario que se montó sobre calle 12 entre 51 y 53.

Desde las primeras horas de la tarde comenzó a llegar gente desde distintos barrios de la Ciudad y la Región, como así también del Gran Buenos Aires. A pura energía y, tras el show de Kapanga, miles de vecinos siguieron llegando al emblemático espacio verde para disfrutar del festival por el 143° aniversario de La Plata organizado por la Municipalidad.

Con su carisma inconfundible y los clásicos de siempre, la banda hizo saltar, cantar y bailar a la multitud luego de las presentaciones de Los Bicivoladores, Rara y La Retirada Murga, ganadores del concurso impulsado por la Comuna.

En el último tramo del evento sumó más propuestas con marca platense. Pasaron Los Besos y Cruzando El Charco, una de las bandas platenses que trascendió las diagonales, ganó seguidores en todo el país y ayer fue una de las más esperadas por el público. La plaza bailó y cantó con sus temas que ya son hit.

Los vecinos también disfrutaron de la variada propuesta de los circuitos gastronómicos instalados sobre las calles 50 y 54, mientras la Municipalidad desplegó un amplio operativo de seguridad y ordenamiento.

cien mil personas

Desde la Comuna se calculaba ya en horas de la noche una asistencia del orden de las 100 mil personas. Para entonces, se mostraron en uno de los costados del escenario el intendente, Julio Alak y el Gobernador, Axel Kicilof, quien acompañó varias actividades del aniversario de La Plata.

LE PUEDE INTERESAR

Micros al rojo: el boleto sube 10% y hay problemas con los sueldos

LE PUEDE INTERESAR

Hasta el martes no habrá clases en la Universidad

La jornada culminó con la presentación de El Mato a un Policia Motorizado, con un show cargado de identidad platense para cerrar un festejo del aniversario con el cielo iluminado por los efectos especiales y el despliegue de fuegos artificiales, toda una tradición de estos festejos masivos.

De a poco, y a lo largo de la tarde, el público fue poblando la plaza. Para llegar al corazón del casco urbano hubo que pasar distintos controles de seguridad en los alrededores donde se implementó un sistema de vallas y estuvieron a cargo del operativo cerca de 300 agentes.

También los festejos tuvieron puestos de hidratación y se habilitó un punto de encuentro en 12 y 50 que familias y vecinos lo utilizarlo como referencia en caso de extravíos. También se instalaron sectores de socorrismo con asistencia médica en 12 y 54, 14 y 54, 14 y 50 y 12 y 50.

El Hipódromo local fue otro de los escenarios de los festejos que se realizaron ayer. Junto al gran premio Dardo Rocha (ver sección Deportes) hubo otras 16 carreras y una propuesta gastronómica con destacados sellos del rubro.

COMO SIGUEN LOS FESTEJOS

El festival aniversario se enmarca en la primera edición de la Semana de la Música, que continuará con una gala lírica en el Teatro Argentino hoy. Mañana, de 12 a 19, se desarrollará un evento del canal de streaming Olga en Plaza Moreno. Estará conducido por Paula Chaves, Nacho Elizalde, Evelyn Botto y Luli González, entre otras figuras. Por la noche, en el Palacio Municipal se desarrollará un ciclo de jazz y el sábado se desarrollará el cierre con Raúl Lavié en el Pasaje Dardo Rocha. A la vez, habrá propuestas artísticas callejeras en medio centenar de centros culturales barriales.

De esa manera, se completará una semana con actividades artísticas a diario en diversos puntos de la Ciudad.

 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Más de cien mil platenses colmaron la Plaza Moreno para celebrar los 143 años de La Plata

En un nuevo aniversario, otra cena con sello platense y solidario

El crimen de Virginia Franco: “La pista del jardín” y un giro inesperado

Paritaria con estatales: sin oferta y con un aviso por el aguinaldo

Gimnasia zafó de lo peor y se ilusiona con la llave

Dasarmar la valija: el Pincha quiere aprovechar la vida extra

Ordenan decomisar los bienes de Cristina por la causa que está presa

Andis: quién es la funcionaria que renunció tras encontrarle US$ 700 mil en su casa
+ Leidas

Apellidos de peso se sumarían a la estructura política de Anacleto

Una multitud vibró con los festejos en la plaza Moreno

Di María volvió a defender a Chiqui Tapia

Johnny Depp, en La Plata, vistió la camiseta del Lobo

Milei: “Abróchense los cinturones, van a haber muchas más reformas”

Los 16 equipos que buscarán la gloria

Otra noche de emociones en la gala benéfica de la Fundación Florencio Pérez

Tras la paritaria con estatales, ahora llega el turno de los docentes
Últimas noticias de La Ciudad

Micros al rojo: el boleto sube 10% y hay problemas con los sueldos

Hasta el martes no habrá clases en la Universidad

Arquitectos: confirmaron resultados de la elección

Pago de jubilaciones, pensiones y asignaciones
Espectáculos
“La dicha en movimiento”: un romance en la puerta de la primavera con Los Twist
El final de “Wicked” encabeza una semana con seis estrenos
Andrea Bocelli: “Vivo este momento como si fuera un sueño”
Nampülkan: “A las cosas de allá las enfrentamos con las de acá”
“1999, pequeño testamento apócrifo” vuelve a la cartelera
Deportes
Los 16 equipos que buscarán la gloria
¿Qué cruces fuertes se darían en los Cuartos?
En Gimnasia esperan la evolución de Piedrahita
Apellidos de peso se sumarían a la estructura política de Anacleto
La Reserva, en la misma sintonía que la Primera
Información General
Aceite de coco: la ciencia desmiente a las redes
Investigan si el incendio en Epuyén fue provocado
Un cuadro de Klimt, la segunda obra de arte más cara vendida jamás
El incendio en Epuyén ya arrasó más de 200 hectáreas
Cuánto tienen que trabajar los repartidores: un informe revela el esfuerzo detrás de más de 450 pedidos al mes
Policiales
Caos total, ninguna certeza: revelan fotos clave del crimen en City Bell
Detenido en una cárcel de La Plata, comandaba una organización narco
Volvieron a asaltar a una pareja de jubilados en una casa de City Bell
Una familia de Ringuelet blanco de una entradera
Circuló un lote masivo de fentanilo contaminado

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla