Carrara pidió a la dirigencia estar al servicio de la Ciudad

En el marco de las actividades por el 143° aniversario, el arzobispo, Gustavo Carrara, presidió el tradicional tedeum en la Catedral, con la presencia del intendente Julio Alak y diversas autoridades municipales, provinciales y diplomáticas.
En un tramo de su mensaje, Carrara destacó que “una ciudad es la gente que la habita, y quienes tenemos responsabilidad como dirigentes debemos estar a su servicio”. Esta función requiere “cercanía e involucramiento a los temas que hacen a la vida concreta de nuestro pueblo, y buscar caminos de integración urbana como motor de desarrollo para la ciudad”, dijo. Luego, rindió homenaje “a los anónimos pero esenciales que levantaron esta ciudad: cientos de obreros anónimos, quienes la construyeron con el trabajo de sus manos y el sudor de sus frentes. A ellos que no aparecen en los libros de historia debemos rendirle homenaje”, afirmó, a la vez que agradeció la “audacia” de Dardo Rocha, fundador de la ciudad. Tras la celebración, Carrara bendijo la tumba de Dardo Rocha y su esposa, Paula Arana Merino, en la cripta de la Catedral.
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
