Habitación del terror: qué encontraron en la casa del acosador de Cris Morena

Uno por uno, todos los asistentes a la cena solidaria por el aniversario de La Plata
Otra noche de emociones en la gala benéfica de la Fundación Florencio Pérez
Caos total, ninguna certeza: revelan fotos clave del crimen en City Bell
Milei: “Abróchense los cinturones, van a haber muchas más reformas”
Micros al rojo: el boleto sube 10% y hay problemas con los sueldos
Spagnuolo y la denuncia de coimas en Discapacidad: “No tengo nada que ver”
El intercambio comercial creció 14,9% y superávit en la balanza
Carrara pidió a la dirigencia estar al servicio de la Ciudad
Un mojón de la época fundacional estaba en Bolívar y volvió a la Ciudad
Detenido en una cárcel de La Plata, comandaba una organización narco
Volvieron a asaltar a una pareja de jubilados en una casa de City Bell
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El periodista Mauro Szeta dio a conocer días atrás la pesadilla que sufre Cris Morena, quien, desde hace cinco años, es acosada por un hombre. Ayer se conocieron escabrosos detalles que dan cuenta del nivel de obsesión que el sujeto, de 51 años, mantiene con la productora.
“Ordenan restricción perimetral y colocan tobillera al hombre que acosa a Cris Morena desde hace 5 años. El imputado ya cumplió con una probation por acosos y hostigamiento”, reveló Szeta, en su cuenta de X (ex Twitter), dando luz a la situación. Y sumó más detalles: “Ahora, Leandro Lo Giudice volvió a merodear a Cris. Le colocaron una tobillera de control”.
Una información sensible que recogieron ayer en el programa de Belén Ludueña, “Tarde o Temprano” (El Trece), en donde el panelista Pampa Mónaco ahondó: “Este hecho comenzó en 2020. Este hombre fue sobreseído y la causa fue archivada porque Cris Morena le dio la posibilidad, siempre y cuando él siguiera una conducta de no molestar, de la no condena. Ahora, cuatro años después, incumplió”.
En este marco, con la nueva denuncia de Cris Morena, la Policía fue a la casa del acosador y se encontraron con detalles escabrosos que hablan por sí solos.
“Encontraron distintos tipos de anotaciones con el nombre de Cris Morena y situaciones que Leandro imaginó en su mente entre él y ella. También descubrieron fotos de los ojos de ella, recortes de revistas, diarios e hizo un collage con sus ojos. Esto demuestra su obsesión con la mirada de Cris”, reveló el periodista del programa del canal del solcito.
Según Mónaco, también hallaron “mapas con los distintos lugares y recorridos que hacía la productora. La obsesión era tal que la logística del acosador era registrar mapas a mano alzada. Se mueve acá, fue para allá, a tal hora llegó a su casa, y se juntó con esta persona, todo anotado en hojas”.
LE PUEDE INTERESAR
Sean Penn cobró un dólar por actuar en una película
LE PUEDE INTERESAR
Nuevas funciones de la Gala Lírica en la Ginastera
En relación al acosador, el panelista sostuvo que “vive en Lanús, con su madre que es mayor, y todo esto que encontraron lo tenía guardado en cajones”. Al parecer, la Policía también descubrió mensajes en su teléfono y en su computadora “que van a ser peritados porque tienen que ver con Cris Morena y su entorno”.
Cris Morena y su familia no quisieron dejar pasar más esta situación y acudieron de inmediato a la Justicia para frenarlo.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí