Habitación del terror: qué encontraron en la casa del acosador de Cris Morena

El periodista Mauro Szeta dio a conocer días atrás la pesadilla que sufre Cris Morena, quien, desde hace cinco años, es acosada por un hombre. Ayer se conocieron escabrosos detalles que dan cuenta del nivel de obsesión que el sujeto, de 51 años, mantiene con la productora.

“Ordenan restricción perimetral y colocan tobillera al hombre que acosa a Cris Morena desde hace 5 años. El imputado ya cumplió con una probation por acosos y hostigamiento”, reveló Szeta, en su cuenta de X (ex Twitter), dando luz a la situación. Y sumó más detalles: “Ahora, Leandro Lo Giudice volvió a merodear a Cris. Le colocaron una tobillera de control”.

Una información sensible que recogieron ayer en el programa de Belén Ludueña, “Tarde o Temprano” (El Trece), en donde el panelista Pampa Mónaco ahondó: “Este hecho comenzó en 2020. Este hombre fue sobreseído y la causa fue archivada porque Cris Morena le dio la posibilidad, siempre y cuando él siguiera una conducta de no molestar, de la no condena. Ahora, cuatro años después, incumplió”.

En este marco, con la nueva denuncia de Cris Morena, la Policía fue a la casa del acosador y se encontraron con detalles escabrosos que hablan por sí solos.

“Encontraron distintos tipos de anotaciones con el nombre de Cris Morena y situaciones que Leandro imaginó en su mente entre él y ella. También descubrieron fotos de los ojos de ella, recortes de revistas, diarios e hizo un collage con sus ojos. Esto demuestra su obsesión con la mirada de Cris”, reveló el periodista del programa del canal del solcito.

Según Mónaco, también hallaron “mapas con los distintos lugares y recorridos que hacía la productora. La obsesión era tal que la logística del acosador era registrar mapas a mano alzada. Se mueve acá, fue para allá, a tal hora llegó a su casa, y se juntó con esta persona, todo anotado en hojas”.

En relación al acosador, el panelista sostuvo que “vive en Lanús, con su madre que es mayor, y todo esto que encontraron lo tenía guardado en cajones”. Al parecer, la Policía también descubrió mensajes en su teléfono y en su computadora “que van a ser peritados porque tienen que ver con Cris Morena y su entorno”.

Cris Morena y su familia no quisieron dejar pasar más esta situación y acudieron de inmediato a la Justicia para frenarlo.