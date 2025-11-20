Arquitectos: confirmaron resultados de la elección

Se conocieron los resultados definitivos en la elección del colegio de Arquitectos de la provincia de Buenos Aires (Distrito 1) donde se impuso la actual gestión con el 39,1 por ciento de los votos.

Con ese porcentaje el oficialismo, Gestión Profesional, se quedó con todos los cargos en disputa: presidente, secretario y tesorero, más los vocales y el delegado al consejo superior de la provincia de Buenos Aires.

Tal como anticipó este diario, ninguna de las tres listas opositoras tuvo el piso del 25 por ciento: Lista 5 Roja, sumó 21,1 por ciento; Lista 1, Arquitectos a las cosas, 18,8 por ciento; y lista 11 Arquitectura, 14,6 por ciento. Hubo 4,5 por ciento de votos en blanco. Votó un 48 por ciento de los arquitectos habilitados.