Johnny Depp, en La Plata, vistió la camiseta del Lobo

Recientemente, el actor norteamericano Johnny Depp, protagonista de varios éxitos, pasó por nuestra ciudad donde presentó su última película y además, ofreció una masterclases en el Teatro Coliseo Podestá.

En las últimas horas surgió una imagen en donde el actor de varios éxitos aparece luciendo la camiseta de Gimnasia, tras su estadía en La Plata, y que salió a la luz ayer tras un posteo del artista Nicanor Crotto.