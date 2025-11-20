Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Tres platenses se repartieron los $30 millones: mañana sale la nueva tarjeta

Deportes

Johnny Depp, en La Plata, vistió la camiseta del Lobo

Johnny Depp, en La Plata, vistió la camiseta del Lobo

EL DIA

20 de Noviembre de 2025 | 02:08
Recientemente, el actor norteamericano Johnny Depp, protagonista de varios éxitos, pasó por nuestra ciudad donde presentó su última película y además, ofreció una masterclases en el Teatro Coliseo Podestá.

En las últimas horas surgió una imagen en donde el actor de varios éxitos aparece luciendo la camiseta de Gimnasia, tras su estadía en La Plata, y que salió a la luz ayer tras un posteo del artista Nicanor Crotto.

En Gimnasia esperan la evolución de Piedrahita
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

