Deportes |THE GLADIATOR’S HAT SE IMPUSO POR VARIOS CUERPOS

Esta vez el Dardo Rocha tuvo un claro ganador

Casi 20 mil personas en las tribunas para ver el triunfo por varios cuerpos del caballo comandado por Eduardo Ortega Pavón

20 de Noviembre de 2025 | 01:57
Edición impresa

Casi de punta a punta ganó el Gran Premio Dardo Rocha. The Gladiator’s Hat, con Eduardo Ortega Pavón como jockey y el sello de Carlos Etchechoury, se quedó con el tradicional evento platense en un Hipódromo local que estuvo repleto como en las mejores épocas.

No era el claro favorito, ya que en sus ultimas cuatro carreras había salido segundo, sin clasificar, segundo y tercero en San Isidro, pero no sorprendió su terrible andar a lo largo de los 2400 metros. Con tanto ritmo que el caballo no quería detenerse para la foto tradicional con sus cuidadores, dueños y autoridades. Le llevó un par de minutos tranquilizarse.

La carrera ya no fue tal en la recta final, ya que el caballo ganador tomó varios cuerpos de ventaja al punto que los demás competidores dejaron de ejercer presión y el líder levantó sus brazos varios metros antes del disco.

De todos modos no logró romper el récord de los últimos Grandes Premios, ya que los 2’30”37c estuvieron por encima de los 2’29’’93c del año pasado. The Gladiator’s Hat sacó varios cuerpos de ventaja con una facilidad asombrosa, desprendiéndose del lote y cruzando el disco en solitario. Su performance fue una muestra de poderío y resistencia, dejando en claro su excelente estado físico.

El segundo en cruzar el disco fue Don Champagne, también propiedad de Carlos Etchechoury, el gran ganador de la jornada y que lo consolida como uno de los más importantes de la especialidad. Tercero llegó Endor Rye, de Marcelo Degregorio y con Wilson Moreyra Jr a su mando.

Una curiosidad del Dardo Rocha 2025 es que se trató del segundo triunfo del jockey Eduardo Ortega Pavón, que ya había festejado en 2016 pero con la caballeriza Santa Elena.

Por segundo año consecutivo el jockey ganador no es argentino. El año pasado fue el brasileño Fernando Fernández Goncalvez, en su quinto triunfo, y ahora levantó la copa el nacido en Asunción. Es más, de los últimos seis grandes premios el único jockey argentino en ganar fue en 2023, Gonzalo Borda.

La prueba, de 2.400 metros en la arena y con un premio de $150 millones para el ganador, se desarrolló con gran expectativa, dado que la nómina incluía a grandes nombres, como el defensor del título, Treasure Island, y el ganador del Gran Premio Nacional, Cuan Chef, además del potrillo Sono Perfetto.

Por otra parte, en la onceava entrada, se disputó el Clásico Joaquín V. González (G2-1600 mts), con una bolsa de premios de más de 50 millones de pesos, y una victoria avasallante de Storm Sound, montado por Lautaro Balmaceda, de la caballeriza El Carcara.

A las 15:20 hs, el Premio Marcos Levalle (G2-1600 mts) vivió una definición histórica donde Escolastic Girl, con la monta de Martín La Palma; y Pecadora Joy, conducida por Martín Valle; no lograron sacarse ventaja y compartieron el podio en los 1600 metros de este clásico G2.

Por último, el Premio Clásico Ciudad de La Plata (G2-1200 mts) se corrió en la novena entrada, con una bolsa de más de 40 millones de pesos. El Resero con Capa se coronó campeón, por una cabeza, sobre Es Aristocrático. Con la monta de Adrián Gianetti, para el haras Tres Jotas, se destacó en esta carrera de 1200 metros para todo caballo de más de tres años de edad.

CASI 20 MIL PERSONAS PRESENTES

La jornada en el Hipódromo de La Plata tuvo el doble de gente en relación al año pasado, multiplicó la recaudación (se calcula que asistieron poco más de 17 mil personas) y la actividad contó con opciones para toda la familia desde las primeras horas de la tarde y hasta con la llegada de la noche, con una feria gastronómica y bandas en vivo, además de espacios de juegos para niños. Fue mucho más que una reunión hípíca, que tuvo una recaudación de $730.918.079.

Estuvieron presentes el Gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof, su Jefe de Gabinete Carlos Bianco, el Intendente platense Julio Alak, el Director de Loterías y Casinos Gonzalo Atanasof y el administrador del predio, Mariano Cowen. Al Gobernador lo aplaudieron en la tribuna principal incluso con el cántico de la Marcha Peronista. Al mismo tiempo hubo un reclamo de Justicia por Agustín González, el joven asesinado en la zona de El Mercadito.

Las autoridades presentes destacaron la importancia del Turf en la Región y manifestaron que seguirá la inversión. Este año se colocaron nuevas luces, se mejoró la pista y se realizaron obras en las estructuras edilicias.

 

