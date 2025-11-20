Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |UNA LISTA INTERMINABLE DE VÍCTIMAS DEL DELITO EN LA CIUDAD

Una familia de Ringuelet blanco de una entradera

Una familia de Ringuelet blanco de una entradera

Punto vulnerable: la entrada de coches a cualquier garaje / Web

20 de Noviembre de 2025 | 01:14
Edición impresa

La ola de inseguridad que afecta a La Plata sumó un nuevo capítulo en Ringuelet, donde un jubilado de 65 años y su familia fueron sorprendidos por dos delincuentes armados, que los redujeron y desvalijaron su vivienda durante la noche del martes último.

El hecho ocurrió en 510 entre 10 y 11, un sector del barrio que en las últimas semanas volvió a aparecer en el mapa caliente de la inseguridad.

El episodio se registró alrededor de las nueve de la noche, cuando el dueño llegaba a su casa y se disponía a guardar su vehículo en el garaje.

En ese momento fue abordado por dos hombres armados, quienes lo intimidaron y lo obligaron a ingresar al domicilio por la fuerza.

Una vez adentro, los ladrones redujeron también a la esposa y la sobrina, que se encontraban en el interior de la vivienda. Según relató la víctima a los efectivos policiales, los delincuentes permanecieron unos 20 minutos dentro de la propiedad, revisando cada ambiente en busca de dinero y objetos de valor.

Finalmente escaparon llevándose un botín compuesto por 150.000 pesos, relojes, teléfonos celulares, una notebook, y las llaves de la casa y del vehículo.

Las víctimas no resultaron lesionadas, aunque quedaron en estado de shock.

Según indicaron, los asaltantes aprovecharon el momento exacto en que el propietario ingresaba el auto para colarse en el domicilio sin necesidad de forzar accesos.

La fuga de los asaltantes aún es materia de investigación, ya que la familia no pudo precisar hacia dónde escaparon ni en qué vehículo o medio lo hicieron.

Este caso se suma a una seguidilla de robos violentos en Tolosa y barrios aledaños, donde la modalidad de asaltar a vecinos cuando ingresan o salen de sus viviendas se ha vuelto cada vez más frecuente.

La víctima del ataque es un jubilado, un perfil que cada vez aparece con mayor frecuencia en este tipo de delitos (ver aparte).

Las bandas suelen aprovechar que muchos adultos mayores regresan a sus casas en horarios nocturnos, o que abren el portón para guardar el auto sin contar con sistemas automáticos o de cierre rápido.

También pasó en Arturo Seguí a la llegada de una familia a su casa de 151 entre 410 y 411, aunque con los gritos salieron los vecinos y los delincuentes escaparon.

 

