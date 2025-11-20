Una familia de Ringuelet blanco de una entradera

Uno por uno, todos los asistentes a la cena solidaria por el aniversario de La Plata
Otra noche de emociones en la gala benéfica de la Fundación Florencio Pérez
Caos total, ninguna certeza: revelan fotos clave del crimen en City Bell
Milei: “Abróchense los cinturones, van a haber muchas más reformas”
Micros al rojo: el boleto sube 10% y hay problemas con los sueldos
Habitación del terror: qué encontraron en la casa del acosador de Cris Morena
Spagnuolo y la denuncia de coimas en Discapacidad: “No tengo nada que ver”
Volvieron a asaltar a una pareja de jubilados en una casa de City Bell
Detenido en una cárcel de La Plata, comandaba una organización narco
Los números de la suerte del jueves 20 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
El intercambio comercial creció 14,9% y superávit en la balanza
Carrara pidió a la dirigencia estar al servicio de la Ciudad
Un mojón de la época fundacional estaba en Bolívar y volvió a la Ciudad
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La ola de inseguridad que afecta a La Plata sumó un nuevo capítulo en Ringuelet, donde un jubilado de 65 años y su familia fueron sorprendidos por dos delincuentes armados, que los redujeron y desvalijaron su vivienda durante la noche del martes último.
El hecho ocurrió en 510 entre 10 y 11, un sector del barrio que en las últimas semanas volvió a aparecer en el mapa caliente de la inseguridad.
El episodio se registró alrededor de las nueve de la noche, cuando el dueño llegaba a su casa y se disponía a guardar su vehículo en el garaje.
En ese momento fue abordado por dos hombres armados, quienes lo intimidaron y lo obligaron a ingresar al domicilio por la fuerza.
Una vez adentro, los ladrones redujeron también a la esposa y la sobrina, que se encontraban en el interior de la vivienda. Según relató la víctima a los efectivos policiales, los delincuentes permanecieron unos 20 minutos dentro de la propiedad, revisando cada ambiente en busca de dinero y objetos de valor.
Finalmente escaparon llevándose un botín compuesto por 150.000 pesos, relojes, teléfonos celulares, una notebook, y las llaves de la casa y del vehículo.
LE PUEDE INTERESAR
Circuló un lote masivo de fentanilo contaminado
LE PUEDE INTERESAR
Tres detenidos por un bestial ataque en 7 y 60
Las víctimas no resultaron lesionadas, aunque quedaron en estado de shock.
Según indicaron, los asaltantes aprovecharon el momento exacto en que el propietario ingresaba el auto para colarse en el domicilio sin necesidad de forzar accesos.
La fuga de los asaltantes aún es materia de investigación, ya que la familia no pudo precisar hacia dónde escaparon ni en qué vehículo o medio lo hicieron.
Este caso se suma a una seguidilla de robos violentos en Tolosa y barrios aledaños, donde la modalidad de asaltar a vecinos cuando ingresan o salen de sus viviendas se ha vuelto cada vez más frecuente.
La víctima del ataque es un jubilado, un perfil que cada vez aparece con mayor frecuencia en este tipo de delitos (ver aparte).
Las bandas suelen aprovechar que muchos adultos mayores regresan a sus casas en horarios nocturnos, o que abren el portón para guardar el auto sin contar con sistemas automáticos o de cierre rápido.
También pasó en Arturo Seguí a la llegada de una familia a su casa de 151 entre 410 y 411, aunque con los gritos salieron los vecinos y los delincuentes escaparon.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí