Pago de jubilaciones, pensiones y asignaciones

ANSES, informó el cronograma de pagos de jubilaciones, pensiones y asignaciones para este jueves 20. Los pagos incluyen el aumento por movilidad del 2,08%.

Cobran hoy titulares de jubilaciones y pensiones mínimas con documentos de identidad finalizados en 8 y 9, quienes además percibirán el bono extraordinario de 70 mil pesos. A la vez, se pagan Jubilaciones y Pensiones que superan un haber mínimo a beneficiarios cuyos documentos terminados en 0 y 1. Continúan, los pagos de Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo con DNI concluido en 8. La Asignación por Embarazo se abona a titulares con DNI finalizado en 8. También se inicia el pago para la Prestación por Desempleo (DNI que finaliza en 0 y 1).