Volvieron a asaltar a una pareja de jubilados en una casa de City Bell

En medio de la conmoción que se vive en City Bell por el crimen de la psiquiatra Virginia Franco (ver pág. 16), a muy pocas cuadras de ese lugar la tranquilidad volvió a resquebrajarse. Fue con otro episodio delictivo, de madrugada, cuando un matrimonio de jubilados quedó a merced de una banda, que lo redujo con un machete y se llevó dólares, joyas y dos vehículos del garaje.

El caso, ocurrido en 472 entre 10 y 11, vuelve a poner en evidencia la seguidilla de ataques contra adultos mayores que viene golpeando a la zona en los últimos meses.

El hecho se registró alrededor de las 06.30 de la mañana cuando cuatro ladrones -tres encapuchados y uno con el rostro descubierto- ingresaron a la casa de una mujer de 72 años y de su esposo, de 71.

Los intrusos sorprendieron al matrimonio mientras dormía y lo despertaron con amenazas.

Según el relato de las víctimas, uno de los asaltantes tenía acento extranjero, aunque no pudieron precisar su origen. También contaron que hubo división de roles.

Así, mientras uno permanecía custodiándolos en la habitación, los cómplices se dispusieron a recorrer todos los ambientes de la casa para no dejar placard, mueble o cajón sin revisar.

La invasión duró unos pocos minutos, aunque para los dueños de la propiedad, que perdieron 1.500 dólares, varias alhajas, anillos y las llaves de un vehículo Nissan, pareció una eternidad.

Antes de escapar, los asaltantes no solo se llevaron ese coche sino también un Mercedes Benz gris.

La pareja de jubilados estuvo maniatada en su cama matrimonial durante todo el asalto. Recién cuando se aseguraron la fuga, lograron desatarse y pedir ayuda a una vecina, quien llamó al 911.

Minutos después arribó al lugar una comitiva del Comando de Patrulla La Plata Norte, que constató que la finca estaba “totalmente revuelta” y aguardó in situ la llegada de Policía Científica.

Afortunadamente, a pesar del mal momento, el matrimonio no solicitó asistencia médica.

Claramente, el hecho volvió a encender las alarmas en La Plata, donde los robos a jubilados se han convertido en una preocupante tendencia.

En City Bell, Villa Elisa, Gonnet y el casco urbano, las ataques contra adultos mayores se repiten con patrones similares.

Solo en las últimas semanas hubo varios episodios y mucho de ellos fueron reflejados desde estas páginas.

La mayoría de los eventos mostró un factor común: las bandas buscan casas donde viven personas mayores, con menor capacidad de reacción y menos medidas de seguridad.

Grupos vecinales de City Bell advierten desde hace meses que la localidad se convirtió en un punto caliente, con ingresos por los fondos de las propiedades y fugas rápidas hacia zonas arboladas o sin cámaras.

El violento robo en la calle 472 exponer no solo la falta de control en la zona norte, sino también la sensación de desprotección creciente entre los adultos mayores, que temen ser sorprendidos en su propio hogar. En City Bell, cada nuevo episodio profundiza el malestar y los reclamos por medidas para revertir la situación.

Mientras la investigación avanza para identificar a los responsables y recuperar los efectos robados, el caso vuelve a sumar un capítulo más a la larga lista de robos a jubilados que golpea a Ciudad, una problemática que lejos de frenarse parece estar en pleno crecimiento.