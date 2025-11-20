Milei: “Abróchense los cinturones, van a haber muchas más reformas”

“Abróchense los cinturones porque habrá muchas más reformas”, advirtió el presidente, Javier Milei, durante un encuentro con empresarios, a los que les reclamó que tengan una “participación activa”.

El discurso del mandatario se dio en el marco de la inauguración de las nuevas oficinas de Corporación América, la compañía en la que trabajó antes de saltar a la política.

Ante los hombres de negocios, entre los que se encontraba el exjefe de Milei y fundador del grupo empresario, Eduardo Eurnekián, el Presidente aseguró además que el Gobierno es hoy “incontestable”. Lo dijo al analizar la victoria de La Libertad Avanza (LLA) en las últimas elecciones legislativas y advertir que “hoy tenemos el mismo nivel de popularidad que al empezar el Gobierno, pero con el triple de poder legislativo. Esto luego de haber hecho todo el trabajo sucio de ordenar cuentas públicas en los últimos dos años. Hoy tenemos la posibilidad de sanar 100 años de errores económicos”.

Acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de Estado interpretó que con el triunfo electoral de octubre, el Gobierno obtuvo el “mandato del pueblo para profundizar la dirección del cambio”. En ese sentido, anticipó que la segunda etapa de su gestión incluirá el tratamiento del Presupuesto y la presentación de varias reformas como la laboral, tributaria y penal.

Según Milei, “hoy, por primera vez en décadas, tenemos un pueblo comprometido por arreglar los desastres que 100 años de populismo generaron en nuestro país”, reforzó e insistió: “Es algo que nunca pasó en el mundo. Lo relevante de esto es que por primera vez el pueblo argentino decidió acompañar la disciplina. No cayó ante el soborno de la política de recibir algo durante los comicios y tener que pagar mayores costos. Es una señal muy importante”.

”Riesgo kuka”

Con críticas al kirchnerismo, alertó que “lo que mantuvo trabada a la Argentina durante tanto tiempo fueron las ideas anticrecimiento. La política se revolvía sobre un chamanismo económico cuya propuesta era emitir dinero y frenar la inflación con la danza de la lluvia”, y acusó a los dirigentes políticos “que festejaban defaultear la deuda soberana y le vendían a la gente la falsa creencia de que se puede gastar más de lo que se tiene eternamente”. A eso definió como “riesgo kuka”.

El futuro de la Argentina, añadió, “depende de que esas ideas no vuelvan a conquistar el ideario popular. El socialismo no puede frenar en seco el crecimiento. Ahora estamos ingresando en un círculo virtuoso donde crecimiento económico y batalla cultural se retroalimentan. La mejora en la calidad de vida afianza votantes y profundiza el crecimiento económico”, planteó Milei, para después sentenciar: “En octubre cruzamos el rubicón de este proceso y ya no hay vuelta atrás”.

Vía libre para las reformas

Haber ganado las elecciones de medio término abre, a ojos de Milei, “las perspectivas no solo para que estemos más tranquilos, sino para que avancemos con más fuerza”. Fue entonces que sentenció: “No vamos a calmar nuestra vocación reformista. Abróchense los cinturones porque habrá muchas más reformas”, mientras pidió la “participación activa” de empresarios y exponentes del sector privado “para sacar al país adelante”.

En otro tramo de su discurso, resaltó que desde que asumió lo que hizo fue “volver a abrazar las ideas del capitalismo”.

Ante los empresarios que lo escuchaban, vaticinó que “estamos en el umbral de un cambio gigante” y llamó “a redoblar la apuesta”, enfatizando sobre la importancia de mantener la “responsabilidad fiscal y política”.

Según planteó Milei, las reformas de segunda generación que propone alentarán el crecimiento económico. Eso, dijo, contribuirá a “una mejora paulatina que se verá en el bolsillo de la gente” e ilustró: “El cambio necesita tiempo para iluminar el cielo. Para acelerar este proceso, ahora vamos a emprender el desafío de aprobar el Presupuesto 2026 y sacar las reformas tributarias, laboral y de seguridad, porque el país necesita más libertad y seguridad para crecer”.

Admitió que ninguna mejora “sucederá por arte de magia. Requiere de inversión local y extranjera para recapitalizar un país. Hoy existen los incentivos correctos para ello”, y, rozando lo hiperbólico, remató que “si hacemos las cosas bien el mundo podría llegar a hablar de crecer a tasas argentinas por los próximos años”.

“Si hacemos las cosas bien, el mundo podría hablar de crecer a tasas argentinas”