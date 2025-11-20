Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Tres platenses se repartieron los $30 millones: mañana sale la nueva tarjeta

Política y Economía |Son tres legisladores nacionales denominados "radicales con peluca"

El LLA suma y va por la minoría en Diputados

El bloque de La Libertad Avanza tendrá, con estas incorporaciones, 91 diputados. Quiere superar al peronismo

El LLA suma y va por la minoría en Diputados

radicales con peluca Mariano Campero, Luis Picat y José Tournier/na

20 de Noviembre de 2025 | 04:10
Edición impresa

Con el fichaje de tres radicales “con peluca”, el bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara de Diputados sumará 91 integrantes, aunque el oficialismo no se conforma con esa cuenta parcial y buscará seguir anexando bancas con el objetivo inmediato de superar en tamaño a Unión por la Patria (UxP) y convertirse en primera minoría.

La tríada de diputados que engrosó las filas libertarias esta compuesta por el cordobés Luis Picat, el correntino José Tournier y el tucumano Mariano Campero, quienes habían desertado de la UCR para conformar Liga de Interior, un bloque muletto que funcionaba como apéndice del oficialismo y cierta cercanía política a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Al fundirse en LLA , no hacen más que blanquear la posición política que habían asumido hace bastante tiempo, al igual que los ocho diputados que responden directamente a la ministra de Seguridad y senadora electa, quienes finalmente se bajaron del barco del PRO y saltaron al buque libertario.

El presidente del bloque de LLA, Gabriel Bornoroni, les dio la bienvenida a los nuevos miembros del bloque a través de las redes sociales, al afirmar que “seguimos sumando leones para aprobar las leyes que necesita. A partir de diciembre seremos el Congreso más reformista de la historia”.

Voceros parlamentarios del oficialismo señalaron que los libertarios tienen en la mira a otros dos legisladores: los santafesinos Verónica Razzini (Futuro y Libertad) y Alejandro Bongiovanni (PRO).

La discusión sobre la primera minoría no es neutra ya que tiene efectos muy concretos: de convertirse en la fuerza más numerosa de Diputados, LLA podrá hacerse del control político de una mayor cantidad de comisiones, tener más representantes en cada uno de esos cuerpos de trabajo y también podría reclamar la vicepresidencia primera de la cámara, que actualmente ocupa Cecilia Moreau (UxP).

El peronismo observa casi con resignación un desenlace casi cantado, viendo cómo se desmorona la posición de relativa fortaleza que le permitió resistir con cierta hidalguía las arremetidas del oficialismo en los dos primeros años de Gobierno.

De contar con 98 integrantes y ser, con mucha diferencia, la primera minoría en Diputados, ahora pasará a contar, con viento a favor, con 97 integrantes al inicio del próximo período parlamentario.

Si bien el resultado de las elecciones intermedias permitía proyectar un bloque de 98 miembros, es decir, de igual volumen que en la actualidad, en las últimas horas se confirmó que el tucumano Javier Noguera seguirá otros rumbos, lo que redujo la cuenta a 97.

A esta altura, la premisa del presidente del bloque peronista, Germán Martínez, es reducir daños: la ex gobernadora de Catamarca Lucía Corpacci está trabajando intensamente para disuadir al actual mandatario Raúl Jalil, quien está negociando con el Gobierno la salida de sus cuatro diputados de Unión por la Patria.

Estos cuatro legisladores catamarqueños ya tienen un pie afuera del peronismo, pero para dar el zarpazo esperan las instrucciones del gobernador, que le exige a la Casa Rosada, para empezar a hablar, el traspaso a la órbita provincial de Yacimientos Mineros Agua de Dionisio.

Si se concretara esta migración, Fuerza Patria quedará reducida a 93 diputados, apenas dos más de los que hoy tiene asegurados LLA para el recambio legislativo.

 

