Reconocimiento especial de la AAT a Horacio Zeballos

En la víspera del debut del equipo nacional de la Final 8 de la Copa Davis, Horacio Zeballos (foto) recibió un reconocimiento especial de parte de la Asociación Argentina de Tenis, que se materializó en una obra de arte entregada en mano por el presidente de la entidad, Agustín Calleri, y del vice Mariano Zabaleta.

El acto se llevó a cabo en el complejo BolognaFiere donde hoy el conjunto argentino enfrentará a Alemania en cuartos de final.