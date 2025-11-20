¿Se viene un paro de micros en La Plata? La amenaza de choferes por el pago de sueldos y aguinaldo en cuotas
¿Se viene un paro de micros en La Plata? La amenaza de choferes por el pago de sueldos y aguinaldo en cuotas
Causa Cuadernos, tercera audiencia: "Fueron fabricados", dijo Cristina Kirchner
Activan en La Plata el alerta amarillo por tormentas y fuertes vientos: a qué hora llega lo peor del temporal
Viernes a pura música y streaming con Olga en La Plata: las bandas que estarán en Plaza Moreno
Tragedia en la zona oeste de La Plata: un camión atropelló y mató a un hombre
Falsos jardineros robaron la mansión de Valeria Mazza: qué se llevaron
Caos total, ninguna certeza: revelan fotos clave del crimen de la psiquiatra en City Bell
Tras la paritaria con estatales, hoy es el turno de los docentes: qué le pedirán a la Provincia
El domingo, EL DIA rompe con los moldes y sale con temas innovadores
Dura respuesta del músico platense Ricky Diotto a María Fernanda Callejón
Habitación del terror: qué encontraron en la casa del acosador de Cris Morena
Dura respuesta de un piloto de la Fórmula 1 a Franco Colapinto: "Tal vez está enojado con la vida"
Kicillof entre el pedido de apoyo y el "poroteo" a contrarreloj para la aprobación del Presupuesto 2026
Hasta el martes no habrá clases en la UNLP y en algunas escuelas de La Plata
Spagnuolo y la denuncia de coimas en Discapacidad: “No tengo nada que ver”
Volvieron a asaltar a una pareja de jubilados en una casa de City Bell
Qué se sabe del detenido en una cárcel de La Plata que comandaba una organización narco
Uno por uno, todos los asistentes a la cena solidaria por el aniversario de La Plata
Otra noche de emociones en la gala benéfica de la Fundación Florencio Pérez
Pampita y Vicuña coincidieron en una gala junto a sus parejas: los detalles del encuentro
Wanda Nara apuntó contra su ex secretaria Luli Oliver por la demanda millonaria: la joven prometió confesar intimidades
Terror para la hija de Mariano Grondona y su familia: fueron asaltadas y maniatadas en su casa
LLA suma poder en el Congreso y va por la minoría en Diputados
Los números de la suerte del jueves 20 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La Plata sigue en modo cumpleaños y la música sigue siendo el pulso de la celebración. Este viernes 21, desde el mediodía, Plaza Moreno será el gran escenario donde Tapados de Música, el ciclo de Olga con Paula Chaves, Nacho Elizalde y todo el equipo, desplegará una jornada pensada para mezclar ritmos, generaciones y sorpresas en vivo.
Con Kapanga, Jóvenes Pordioseros y Los Pericos como clásicos infaltables, la grilla también trae una selección de artistas que representan lo nuevo, lo emergente y lo diverso de la escena nacional. Entre ellos, una serie de nombres que vienen creciendo a pura constancia, identidad y experimentación.
Desde las 12, en Plaza Moreno, estarán Kapanga, Jóvenes Pordioseros, Los Pericos, Luz Gaggi, Acru y también bandas como 1915, Asan, BB Asul, Little Boogie, Militantes del Climax y Nuestro Romance.
La voz platense que deslumbró en La Voz Argentina y que hoy sostiene una carrera en pleno ascenso. Dueña de un registro poderoso y sensible, combina pop con soul y una estética cuidada que la volvió referente entre las nuevas artistas jóvenes. Sus shows suelen moverse entre lo íntimo y lo explosivo: una cantante que se para en escena como si hubiera nacido ahí.
LE PUEDE INTERESAR
Una pérdida de agua que rompe el pavimento en 72 y 138
Uno de los raperos más respetados del país. Surgido de las plazas, hoy es un artista integral: escritura afilada, flow técnico, rimas profundas y una propuesta que fusiona boom bap clásico con producciones contemporáneas. Acru no improvisa arriba del escenario: construye una experiencia. Cada show suyo es una demostración de oficio y una lección para quienes siguen el rap argentino.
Una de las bandas jóvenes más sólidas del rock-pop actual. En sus discos conviven arreglos cuidados, guitarras limpias y un sonido moderno con tintes funk y new wave. 1915 destaca por su madurez compositiva y su pulso bailable sin perder profundidad.
Productor, beatmaker y responsable de varios hits que marcaron al trap argentino. Asan es sinónimo de sensibilidad electrónica: texturas digitales, beats minimalistas y un estilo propio que mezcla oscuridad, melodía y experimentación. En vivo, su propuesta se siente como un viaje sonoro que une club, bedroom pop y cultura urbana.
Una de las voces más frescas del indie-pop argentino. Melodías etéreas, letras personales y un estilo visual que la acompaña con coherencia. Su música tiene esa mezcla de dulzura y melancolía que conecta al instante.
Groove, swing y una energía retro-modernosa que invita al baile desde el primer tema. Little Boogie toma elementos del rhythm & blues, del soul y del rock clásico para construir un sonido cálido, alegre y contagioso.
Colectivo musical que fusiona funk, hip hop, soul y jazz, con una potencia en vivo difícil de igualar. Vientos, bases grooveadas, rap, coros y una actitud que hace honor a su nombre: todo sube, todo crece, todo explota.
Una de las nuevas apuestas del rock romántico, pero que también hace covers de otros géneros. Canciones luminosas, letras sensibles y un clima sonoro que mezcla guitarras suaves con sintetizadores delicados. Ideal para quienes buscan melodías cálidas, con un toque nostálgico.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí