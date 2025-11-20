Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Salió hoy la tarjeta del Cartonazo gratis con EL DIA: pozo de $1.000.000 y $300.000 por línea

La Ciudad |Mañana, en el marco de los 143 años

Viernes a pura música y streaming con Olga en La Plata: las bandas que estarán en Plaza Moreno

Viernes a pura música y streaming con Olga en La Plata: las bandas que estarán en Plaza Moreno
20 de Noviembre de 2025 | 09:29

Escuchar esta nota

La Plata sigue en modo cumpleaños y la música sigue siendo el pulso de la celebración. Este viernes 21, desde el mediodía, Plaza Moreno será el gran escenario donde Tapados de Música, el ciclo de Olga con Paula Chaves, Nacho Elizalde y todo el equipo, desplegará una jornada pensada para mezclar ritmos, generaciones y sorpresas en vivo.

Con Kapanga, Jóvenes Pordioseros y Los Pericos como clásicos infaltables, la grilla también trae una selección de artistas que representan lo nuevo, lo emergente y lo diverso de la escena nacional. Entre ellos, una serie de nombres que vienen creciendo a pura constancia, identidad y experimentación.

Desde las 12, en Plaza Moreno, estarán Kapanga, Jóvenes Pordioseros, Los Pericos, Luz Gaggi, Acru y también bandas como 1915, Asan, BB Asul, Little Boogie, Militantes del Climax y Nuestro Romance.

Conociéndolos un poco más

 

Luz Gaggi -

La voz platense que deslumbró en La Voz Argentina y que hoy sostiene una carrera en pleno ascenso. Dueña de un registro poderoso y sensible, combina pop con soul y una estética cuidada que la volvió referente entre las nuevas artistas jóvenes. Sus shows suelen moverse entre lo íntimo y lo explosivo: una cantante que se para en escena como si hubiera nacido ahí.

Acru

Uno de los raperos más respetados del país. Surgido de las plazas, hoy es un artista integral: escritura afilada, flow técnico, rimas profundas y una propuesta que fusiona boom bap clásico con producciones contemporáneas. Acru no improvisa arriba del escenario: construye una experiencia. Cada show suyo es una demostración de oficio y una lección para quienes siguen el rap argentino.

1915

Una de las bandas jóvenes más sólidas del rock-pop actual. En sus discos conviven arreglos cuidados, guitarras limpias y un sonido moderno con tintes funk y new wave. 1915 destaca por su madurez compositiva y su pulso bailable sin perder profundidad. 

Asan

Productor, beatmaker y responsable de varios hits que marcaron al trap argentino. Asan es sinónimo de sensibilidad electrónica: texturas digitales, beats minimalistas y un estilo propio que mezcla oscuridad, melodía y experimentación. En vivo, su propuesta se siente como un viaje sonoro que une club, bedroom pop y cultura urbana.

BB Asul

Una de las voces más frescas del indie-pop argentino. Melodías etéreas, letras personales y un estilo visual que la acompaña con coherencia. Su música tiene esa mezcla de dulzura y melancolía que conecta al instante.

Little Boogie

Groove, swing y una energía retro-modernosa que invita al baile desde el primer tema. Little Boogie toma elementos del rhythm & blues, del soul y del rock clásico para construir un sonido cálido, alegre y contagioso. 

Militantes del Climax

Colectivo musical que fusiona funk, hip hop, soul y jazz, con una potencia en vivo difícil de igualar. Vientos, bases grooveadas, rap, coros y una actitud que hace honor a su nombre: todo sube, todo crece, todo explota. 

Nuestro Romance

Una de las nuevas apuestas del rock romántico, pero que también hace covers de otros géneros. Canciones luminosas, letras sensibles y un clima sonoro que mezcla guitarras suaves con sintetizadores delicados. Ideal para quienes buscan melodías cálidas, con un toque nostálgico.

