Un cuadro de Klimt, la segunda obra de arte más cara vendida jamás

Un retrato del artista austriaco Gustav Klimt alcanzó ayer los 236,4 millones de dólares en una subasta en Nueva York, convirtiéndose en la segunda obra de arte más cara jamás vendida en una subasta.

La obra más cara en casas de subasta sigue siendo el “Salvator Mundi”, atribuido a Leonardo da Vinci, adquirido por 450 millones de dólares en 2017.

Seis compradores se disputaron durante 20 minutos “El retrato de Elisabeth Lederer” (1914-1916), estimado en 150 millones de dólares, que representa a la hija del principal mecenas de Klimt en un vestido imperial chino blanco, frente a un tapiz azul con motivos de inspiración asiática.

La casa Sotheby’s, que gestionó la venta, no reveló la identidad del comprador.