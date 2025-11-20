Momentos de suma conmoción es lo que viven vecinos de la zona oeste de La Plata, luego de enterarse esta mañana que un joven de entre 20 y 30 años murió tras ser atropellado por un camión en el killómetro 54 de la Autovía 2, A la altura de la localidad de Abasto.

Según fuentes policiales que accedió EL DIA, el trágico suceso ocurrió por causas que aún se intentan establecer cuando un camión marca Mercedes Benz modelo Axor 1933S, conducido por un chofer de 66 años y oriundo de Mar del Plata, chocó a un peatón que caminaba por ese barrio platense.

En tanto, la víctima, aún no identificada, fue descripta como un hombre de tez trigueña, vestido con un buzo fucsia con capucha, pantalón de jeans gris y remera gris. Fuentes del caso indicaron que no tenía documentación entre sus pertenencias.

Al lugar arribó la ambulancia N° 46 de AUBASA, y el médico a cargo constató el fallecimiento en el lugar del hecho.

Por último, la fiscalía en turno, UFI N° 12 de La Plata, a cargo de Fernando Padovan, dispuso una serie de pericias, entre ellas la realización del test de alcoholemia al conductor del camión, el relevamiento de cámaras de seguridad en la zona y la intervención de Policía Científica para profundizar la investigación. El hecho es investigado como homicidio culposo.