Terror para la hija de Mariano Grondona y su familia: fueron asaltadas y maniatadas en su casa

El hecho se dio en el barrio La Horqueta, en el municipio bonaerense de San Isidro.

Terror para la hija de Mariano Grondona y su familia: fueron asaltadas y maniatadas en su casa
20 de Noviembre de 2025 | 08:18

Jacinta María Grondona, la hija del periodista Mariano Grondona, y su familia fueron asaltados y maniatados en su casa del barrio La Horqueta, en el municipio bonaerense de San Isidro.

Según se supo, el hecho sucedió el lunes por la madrugada pero se dio a conocer este miércoles. La artista plástica de 61 años sufrió este robo en su casa de la calle Luis María Campos, a metros de la avenida Blanco Encalada.

Cuatro fueron los delincuentes ingresaron por la puerta trasera, en el momento que el hijo del matrimonio averiguaba de donde provenian los ruidos que generaban los asaltantes al intentar irrumpir en el domicilio. Al ingresar, los delincuentes amenazaron a la familia, les exigieron dinero y objetos de valor. Una vez obtenido el botín, ataron a las víctimas antes de huir de la casa.

Las autoridades estarían detrás de los pasos de la denominada “Banda de Los Ninjas” y se investiga si se trata de una organización compuesta por cinco o más personas. En este sentido, se estableció que la banda aplicaría técnicas de inteligencia previas a concretar las entraderas.

Aparentemente, los ladrones aprovecharían la circulación abierta por el barrio, para estudiar los movimientos en las casas que serían de su interés.

