La Plata, sin agua este jueves: se rompió una cañería y afecta el servicio de una amplia zona

Parte de La Plata está sin agua este jueves 20 de noviembre. Según informó Absa, se están realizando trabajos de reparación sobre una cañería de la red de agua en avenida 122 entre 46 y 47.

Es por ese motivo que afecta el servicio de una amplia zona. "Como consecuencia de estas tareas, el servicio podría verse afectado con baja presión en la zona delimitada por las avenidas 38 y 60, y desde avenida 7 hasta calle 129", se indicó desde la empresa prestataria.

Por esta razón, se solicito a los usuarios "cuidar las reservas de agua, limitando su uso para consumo e higiene personal, evitando tareas no esenciales".

En ese marco, María Angélica Ortiz, lectora de EL DIA, se comunicó al WhatsApp (+5492214779896) y sostuvo: "Hacen más de 3 meses que no tenemos agua en todo el barrio de 81 entre 137 y 141. Hay gente que pudo hacer perforación pero está muy cara para gente como. Necesitamos el agua porque ya no se puede más con este tema".

También llegaron quejas de Melchor Romero: "Somos vecinos de 159 y 520, y no tenemos agua. Hace más de una semana que estamos sin ese servicio primordial y necesario".