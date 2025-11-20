Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Wanda Nara apuntó contra su ex secretaria Luli Oliver por la demanda millonaria: la joven prometió confesar intimidades

Wanda Nara apuntó contra su ex secretaria Luli Oliver por la demanda millonaria: la joven prometió confesar intimidades
20 de Noviembre de 2025 | 07:23

Recordemos que, Wanda Nara recibió una millonaria demanda de quien fue su secretaria, Luli Oliver. Allí, la acusó de tenerla en negro a cambio de 1.5 millones por estar a disposición y atender sus necesidades y las de sus hijos.

Luego, según consta en la denuncia, la puso en blanco porque su sueldo bajó a un millón de pesos.

Así, se generaron intercambios, reclamos y en la tele se mostraron esos chats, entonces Oliver despedida.

Al parecer, no cobró ese mes y ahora le pide 29 millones de pesos. Nara sostiene que eso fue a juicio, que ya terminó, y que lo ganó.

En la pantalla chica comentaron el tema, Wanda habló por WhatsApp con Yanina Latorre, y sus palabras desataron la ira de Luli, que la mandó al frente.

Tiró tan solo un dato, pero está claro que sabe mucho y, si habla, le puede generar muchos inconvenientes.

“La eché porque se dedicaba a otras cosas que no le pedía”, le escribió. Y sumó: “Ella pensará que esto le va a dar fama, que es lo que buscaba. Tiene firmado confidencialidad. Se le viene algo muy grande, lo lamento”.

“Todo esto lo manejan mis abogados y mi contador. La ex doméstica también perdió la semana pasada el juicio. Le dieron lugar en los medios, pero es gente mal agradecida. No se hace eso donde te dieron trabajo y un sueldo como dice la ley, y más. Yo soy impecable y mi contador de hace 20 años, más”, señaló. 

Ante esa amenaza, la joven, que estaba mirando el programa y en contacto con Majo Martino, soltó: “¿Yo quiero fama? Tengo todo. Tengo todos los chats de ella y Mauro de 2019, tenía abierto todo su Instagram”.

Y luego, Martino, sumó: “Luli confirma el mensaje de Wanda a Enzo Fernández. Me dice: ‘Nunca firmé confidencialidad y nunca firmé un recibo de sueldo’”. 

Sin dudas, hay otro problema legal en puerta para Wanda.

