Salió hoy la tarjeta del Cartonazo gratis con EL DIA: pozo de $1.000.000 y $300.000 por línea

Policiales

Cinco detenidos durante los festejos por el 143° aniversario de La Plata en Plaza Moreno

Cinco detenidos durante los festejos por el 143° aniversario de La Plata en Plaza Moreno
20 de Noviembre de 2025 | 09:27

Escuchar esta nota

Los festejos por el 143° aniversario de la Ciudad de La Plata, celebrados este jueves 19 de noviembre en Plaza Moreno (12 entre 51 y 53), contaron con un amplio operativo de seguridad que dejó como saldo cinco personas aprehendidas por distintos delitos e infracciones.

Según informaron desde la Comisaría 1ª, se desplegó un importante dispositivo preventivo durante el masivo evento.

Dos de las aprehensiones se produjeron cuando personal policial identificó a dos hombres que estaban cometiendo hurtos de celulares entre los asistentes. Ambos quedaron imputados por tentativa de hurto.

En otro procedimiento, un hombre de 30 años fue detenido tras secuestrarle alrededor de 15 gramos de marihuana, por lo que quedó imputado por infracción a la Ley de Drogas 23.737.

Según fuentes policiales que accedió EL DIA, contaron que también señalaron que otras dos personas fueron reducidas y aprehendidas por resistencia a la autoridad, luego de intentar impedir el accionar de los efectivos durante el operativo.

Tragedia en la zona oeste de La Plata: un camión atropelló y mató a un hombre

Terror para la hija de Mariano Grondona y su familia: fueron asaltadas y maniatadas en su casa

Más allá de estas intervenciones, desde la fuerza destacaron que el servicio de seguridad se desarrolló con normalidad y permitió garantizar el orden durante la celebración, que reunió a miles de vecinos en el centro platense.

 

