Los médicos de La Plata alertan que se disparó el aumento de las Enfermedades de Transmisión Sexual

Pedido de medidas urgentes a la Nación y la Provincia
Escuchar esta nota
En un “comunicado urgente” el Colegio Médico de la Provincia de Buenos Aires, que nuclea a profesionales de la salud de La Plata, emitió un alerta sanitario ante el incremento sostenido de casos de Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) -entre las que se incluyen Sífilis, Gonorrea y VIH- los cuales se propagan rápidamente tanto en el territorio provincial como a nivel nacional. Según manifestaron desde la entidad “esta situación representa un grave riesgo para la salud pública y requiere acciones inmediatas y coordinadas”.
Así, en el documento emitido se advirtió a la comunidad sobre la importancia de adoptar medidas de prevención. Entre ellas, se sugirió el uso correcto y sistemático del preservativo en todas las relaciones sexuales. Además, se recomendó acudir a centros de salud ante cualquier duda, síntoma o práctica de riesgo, a los fines de realizar los testeos necesarios y acceder a un diagnóstico y tratamiento oportuno.
En tanto, en un llamado a las autoridades sanitarias, el Colegio de Médicos solicitó al Ministerio de Salud de la Nación y al de la Provincia de Buenos Aires “la implementación urgente de campañas masivas y continuas de prevención, con mensajes claros y accesibles que promuevan la desestigmatización de las ETS y el autocuidado”. Asimismo, se exigió “garantizar el acceso gratuito y sin restricciones a preservativos, reactivos de diagnóstico y medicamentos esenciales en todos los centros de salud”.
También se instó a “fortalecer la Educación Sexual Integral (ESI), asegurando su efectiva aplicación para brindar a las nuevas generaciones las herramientas necesarias de prevención y cuidado”.
Desde la Mesa directiva de la entidad consideraron que “esta problemática requiere de una acción rápida y coordinada entre todas las instituciones y la responsabilidad activa de la sociedad”. En este marco, en su portal web, la institución puso a disposición los lineamientos iniciales de una Campaña Nacional de Concientización y Prevención de las ETS, la cual busca reducir la incidencia de las mismas y los estigmas asociados, promoviendo la educación integral, el acceso universal y gratuito a preservativos, diagnósticos y tratamientos.
Además, la propuesta invita a fortalecer la detección temprana, el rastreo de contactos y la expansión de la profilaxis pre y post exposición. Para ello, se sugirió invertir en recursos y capacitación, descentralizar los servicios en centros de atención primaria, mejorar los sistemas de vigilancia epidemiológica y garantizar la disponibilidad de medidas preventivas como la PrEP y la PEP en todo el país.
Desde la institución, consideraron que “la implementación efectiva de estos ejes es fundamental para avanzar en el control y la reducción de las enfermedades de transmisión sexual en Argentina”.
