Pampita y Vicuña coincidieron en una gala junto a sus parejas: los detalles del encuentro

Benjamín Vicuña y Pampita coincidieron en una gala solidaria celebrada en el Hipódromo de Palermo.

Como de costumbre, dejaron en claro que mantienen una excelente relación, pero esta vez hubo una novedad: ambos asistieron con sus actuales parejas.

Por otra parte, los cuatro se mostraron sonrientes y hablando de manera muy descontracturada. Esta es la primera vez que los cuatro comparten un mismo espacio: Vicuña, Anita Espasandin, Carolina Ardohain y Martín Pepa.

El papá de Bautista, Beltrán, Benicio, Amancio y Magnolia apostó por la sobriedad absoluta con un total black impecable: traje y camisa en el mismo tono, sin corbata, logrando ese aire relajado pero sofisticado que funciona perfecto para un evento nocturno. Terminó el conjunto con zapatos negros lustrados que sellaron su estilismo clásico.

Anita impactó con uno de los outfits más audaces de la velada: un vestido negro al cuerpo con transparencias y paneles de red, que juega entre lo elegante y lo sensual. El escote tipo corset remarcó la silueta y los accesorios plateados gargantilla brillante y pulseras en conjunto completaron un look digno de alfombra roja.

Pampita eligió un vestido plateado ultra glam, totalmente cubierto de destellos. Encima sumó un blazer blanco, una elección que equilibra el brillo con un toque moderno y chic, logrando un contraste que elevó el look sin restarle protagonismo.

Por último, el polista optó por un smoking blanco de inspiración clásica, sacando a relucir un estilo de gala tradicional pero impactante. El moño negro, el pantalón al tono y la camisa impecable completaron un conjunto que pisa fuerte en cualquier evento de alta etiqueta.