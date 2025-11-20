Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Tres platenses se repartieron los $30 millones: mañana sale la nueva tarjeta

Deportes |ESTUDIANTES TRABAJA PENSANDO EN ROSARIO CENTRAL

Arco en cero: el Pincha, de atrás para adelante en Arroyito

Eduardo Domínguez sabe que si quiere tener una mínima chance debe ajustar los desacoples defensivos. Caso contrario no podrá competir contra un rival que ataca los 90 minutos

Arco en cero: el Pincha, de atrás para adelante en Arroyito

Leandro González Pirez y Ezequiel Piovi serán titulares en Arroyito

20 de Noviembre de 2025 | 02:07
Edición impresa

El favorito es Rosario Central. De eso no queda ninguna duda. Estudiantes sabe que por primera vez en mucho tiempo irá a jugar en ese rol en un torneo local. Muchas veces el favorito es el rival, pero en el duelo del domingo las equivalencias son menores todavía. Hace mucho que no sucede algo así en el equipo albirrojo, que en los últimos años peleó con armas poderosas o con chances más potentes.

Pero Eduardo Domínguez y sus jugadores saben que esto es fútbol y además de aceptar esa condición quieren ir a pelear el partido para dar el gran golpe. De ninguna manera se quieren presentar como partenaires del rival. El torneo les dio una posibilidad más y la quieren aprovechar como de lugar.

Sabe bien el DT que para encontrar ese lugar tiene que mejorar mucho en cada una de sus líneas, pero básicamente en la defensa. Si Estudiantes quiere jugar un partido largo es necesario que no cometa errores atrás, como le sucedió ante rivales que lo atacaron poco. Por ejemplo Boca lo lastimó las pocas veces que pasó la mitad de cancha, lo mismo Argentinos. Ni hablar Tigre que le convirtió en la única llegada y luego se le hizo imposible remontar el resultado.

Lo del domingo será lo más parecido al encuentro en el Maracaná contra Flamengo. Rosario Central, que tiene poderío pero no se asemeja al equipo carioca, irá a buscar el gol desde el arranque. Por eso el Pincha tiene que saber jugar lo más lejos de Fernando Muslera.

El DT trabajó con tres centrales, sumando un lateral para que Arzamendia sea el tercer marcador y con un mediocampo reforzado. No lo tendrá a Santiago Ascacibar y tampoco a Gabriel Neves. por eso Mikel Amondarian tendráque tener la ayuda de Ezequiel Piovi sí o sí. El Pincha se tiene que defender con la pelota y, en lo posible, lejos de su arquero.

El plantel seguirá hoy la puesta a punto y sabe -otra vez- que no puede equivocarse en un partido así. Le sucedió en el Maracaná que trabajó un mes pensando en un partido perfecto y a los 10 minutos perdía 2-0 por errores. Otra vez la suerte no lo acompañará, ya que aquella vez el rival desperdició goles y en el final pudo acercarse para dejar la serie abierta. Acá en un partido solo y distraerse sería fatal.

LE PUEDE INTERESAR

Di María volvió a defender a Chiqui Tapia

LE PUEDE INTERESAR

Di Lollo y Giménez se meten en el once titular

De mitad de cancha para arriba no tiene mucho para evaluar. Sin Guido Carrillo y con Lucas Alario en un nivel bajísimo, Domínguez probó con Edwuin Cetré y Tiago Palacios como jugadores más adelantados. Aunque no le guste el nivel del exRiver el equipo necesita sí o sí una referencia. Nunca jugó bien sin un “9” más o menos de área.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Más de cien mil platenses colmaron la Plaza Moreno para celebrar los 143 años de La Plata

En un nuevo aniversario, otra cena con sello platense y solidario

El crimen de Virginia Franco: “La pista del jardín” y un giro inesperado

Paritaria con estatales: sin oferta y con un aviso por el aguinaldo

Gimnasia zafó de lo peor y se ilusiona con la llave

Dasarmar la valija: el Pincha quiere aprovechar la vida extra

Ordenan decomisar los bienes de Cristina por la causa que está presa

Andis: quién es la funcionaria que renunció tras encontrarle US$ 700 mil en su casa
+ Leidas

Apellidos de peso se sumarían a la estructura política de Anacleto

Johnny Depp, en La Plata, vistió la camiseta del Lobo

Di María volvió a defender a Chiqui Tapia

Una multitud vibró con los festejos en la plaza Moreno

Los 16 equipos que buscarán la gloria

Milei: “Abróchense los cinturones, van a haber muchas más reformas”

Arco en cero: el Pincha, de atrás para adelante en Arroyito

La Reserva, en la misma sintonía que la Primera
Últimas noticias de Deportes

Los 16 equipos que buscarán la gloria

¿Qué cruces fuertes se darían en los Cuartos?

En Gimnasia esperan la evolución de Piedrahita

Apellidos de peso se sumarían a la estructura política de Anacleto
La Ciudad
Una multitud vibró con los festejos en la plaza Moreno
Micros al rojo: el boleto sube 10% y hay problemas con los sueldos
Hasta el martes no habrá clases en la Universidad
Arquitectos: confirmaron resultados de la elección
Pago de jubilaciones, pensiones y asignaciones
Policiales
Caos total, ninguna certeza: revelan fotos clave del crimen en City Bell
Detenido en una cárcel de La Plata, comandaba una organización narco
Volvieron a asaltar a una pareja de jubilados en una casa de City Bell
Una familia de Ringuelet blanco de una entradera
Circuló un lote masivo de fentanilo contaminado
Política y Economía
El arresto de Cristina: endurecen el régimen de visitas
Spagnuolo y la denuncia de coimas en Discapacidad: “No tengo nada que ver”
Guerra de impugnaciones por el ingreso al Senado: una libertaria “tocada”
Milei: “Abróchense los cinturones, van a haber muchas más reformas”
$Libra: Kicillof pidió que se investigue Milei
Espectáculos
“La dicha en movimiento”: un romance en la puerta de la primavera con Los Twist
El final de “Wicked” encabeza una semana con seis estrenos
Andrea Bocelli: “Vivo este momento como si fuera un sueño”
Nampülkan: “A las cosas de allá las enfrentamos con las de acá”
“1999, pequeño testamento apócrifo” vuelve a la cartelera

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla