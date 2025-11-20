Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Dura respuesta del músico platense Ricky Diotto a María Fernanda Callejón 

Dura respuesta del músico platense Ricky Diotto a María Fernanda Callejón 
20 de Noviembre de 2025 | 08:11

Sabido es que desde hace tiempo María Fernanda Callejón y Ricky Diotto están en una guerra de nunca acabar.

Mientras el músico y odontólogo pone paños fríos, la actriz no para de nombrarlo cada vez que puede. Recordemos que, la última fue esta semana, en La mañana con Moria, donde es panelista.

"Que lo perdone Dios o que lo perdone quien lo tenga que perdonar”, dijo entre lágrimas, y sumó: “Yo le doy luz al papá de mi hija, tengo mi camino espiritual hecho, también estoy sanando porque hay una niña en el medio…la plata no es para mí, es para nuestra hija”.  

Entonces ahora en la tele fueron a buscar la palabra de Diotto, que parece estar en otro lugar de esta guerra.

A lo que dijo Callejón, Ricky contestó: “Estoy haciendo mi vida hace tiempo, tengo un montón de proyectos, estoy bien. El resentimiento te lleva a un lugar muy oscuro y yo no estoy ahí, se ve a la luz. Sobre todo con la luz que tengo de mi hija, que ella diga lo que quiera, a mí no me vas a escuchar hablar mal de la madre de mi hija…vos queres que yo prenda el ventilador y lance para todos lados, sería fantástico. Pero no lo voy a hacer nunca”, remarcó.

Sobre la luz que le mandó María Fernanda, contestó: “Me parece una persona con la que viví 12 años hermosos y tengo una hija maravillosa, pero se terminó el amor y cada uno tiene que seguir su camino. Con la tranquilidad que se merece mi hija. ¿Cuándo me vieron hablando mal de ella? Jamás”, dijo el músico platense. 

Por último, Diotto sentenció: “Que diga lo que quiera…sabes lo que fue durante 3 años escuchando y leer que lo van a llevar detenido, que lo van a llevar con la policía…antes me angustiaba, ahora me chu…un huevo”, cerró el odontólogo y músico platense. 

 

