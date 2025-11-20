Causa Cuadernos, tercera audiencia: "Fueron fabricados", dijo Cristina Kirchner

El juicio por los Cuadernos de las Coimas inicia este jueves su tercera audiencia, en la que volverá a tener a la ex presidenta Cristina Kirchner, ex funcionarios nacionales y empresarios acusados por corrupción.

Será luego de que el Tribunal Oral Federal 7 definiera agregar una audiencia semanal más y se esperaban más definiciones con respecto a la presencialidad o no del juicio.

En la previa, Cristina publicó otro mensaje en sus redes sociales contra el juicio, a minutos del inicio de una nueva audiencia. "No fueron escritos, fueron fabricados", dijo sobre los famosos cuadernos. "Dejando de lado las extorsiones, amenazas y torturas perpetradas por Stornelli y Bonadío… ¿Alguien puede explicar seriamente que esta causa siga en pie cuando está probado que los cuadernos que la originaron fueron adulterados, reescritos, dictados y tienen distintos tipos de escritura?", aseguró al ex mandataria en su cuenta de X.