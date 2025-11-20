Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Salió hoy la tarjeta del Cartonazo gratis con EL DIA: pozo de $1.000.000 y $300.000 por línea

La Ciudad

Activan en La Plata el alerta amarillo por tormentas y fuertes vientos: a qué hora llega lo peor del temporal

Activan en La Plata el alerta amarillo por tormentas y fuertes vientos: a qué hora llega lo peor del temporal
20 de Noviembre de 2025 | 07:26

Escuchar esta nota

La Plata amaneció este jueves bajo alerta amarillo por tormentas y fuertes vientos, en el marco de un nuevo frente de inestabilidad que avanza sobre la región. Según los pronósticos oficiales, el temporal llegará con lluvias intensas, ráfagas que podrían superar los 70 km/h y actividad eléctrica, mientras que las horas más complicadas se esperan entre la tarde y el comienzo de la noche.

El alerta amarillo por tormenta del SMN supone que "el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán provocar abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas que pueden superar los 75 km/h y ocasional caída de granizo. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, pudiendo ser superados de manera puntual".

En tanto, sobre el alerta por viento se indica que "el área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h".

Por otro lado, desde la cuenta oficial de Clima La Plata, explicaron: "Subimos a AMARILLO el NIVEL DE ATENCIÓN DEL RIESGO POR TORMENTAS para la tarde/noche del jueves en la ciudad de La Plata. Algunas tormentas podrían ser localmente fuertes con ráfagas y ocasional caída de granizo. Estaremos actualizando".

 

Salió hoy la tarjeta del Cartonazo gratis con EL DIA: pozo de $1.000.000 y $300.000 por línea

Una multitud vibró con los festejos en la plaza Moreno

 

 

Cómo sigue el tiempo en La Plata y alrededores

El viernes se espera todavía con tormentas aisladas en la madrugada y lloviznas en la mañana, pero con buenas condiciones desde la tarde, con cielo mayormente nublado; junto a marcas térmicas de entre 15 y 22 grados.

El sábado se mantendría con bueno tiempo, con cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana, y algo nublado en la tarde y noche. Las temperaturas serían de entre 12 y 23 grados.

