Tras la paritaria con estatales, hoy es el turno de los docentes: qué le pedirán a la Provincia
Activan en La Plata el alerta amarillo por tormentas y fuertes vientos: a qué hora llega lo peor del temporal
Escuchar esta nota
La Plata amaneció este jueves bajo alerta amarillo por tormentas y fuertes vientos, en el marco de un nuevo frente de inestabilidad que avanza sobre la región. Según los pronósticos oficiales, el temporal llegará con lluvias intensas, ráfagas que podrían superar los 70 km/h y actividad eléctrica, mientras que las horas más complicadas se esperan entre la tarde y el comienzo de la noche.
El alerta amarillo por tormenta del SMN supone que "el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán provocar abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas que pueden superar los 75 km/h y ocasional caída de granizo. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, pudiendo ser superados de manera puntual".
En tanto, sobre el alerta por viento se indica que "el área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h".
Por otro lado, desde la cuenta oficial de Clima La Plata, explicaron: "Subimos a AMARILLO el NIVEL DE ATENCIÓN DEL RIESGO POR TORMENTAS para la tarde/noche del jueves en la ciudad de La Plata. Algunas tormentas podrían ser localmente fuertes con ráfagas y ocasional caída de granizo. Estaremos actualizando".
20:00 h> Subimos a AMARILLO el NIVEL DE ATENCIÓN DEL RIESGO POR TORMENTAS para la tarde/noche del jueves en la ciudad de La Plata. Algunas tormentas podrían ser localmente fuertes con ráfagas y ocasional caída de granizo. Estaremos actualizando. pic.twitter.com/uG1re8udwN— Clima La Plata (@ClimaMLP) November 19, 2025
El viernes se espera todavía con tormentas aisladas en la madrugada y lloviznas en la mañana, pero con buenas condiciones desde la tarde, con cielo mayormente nublado; junto a marcas térmicas de entre 15 y 22 grados.
El sábado se mantendría con bueno tiempo, con cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana, y algo nublado en la tarde y noche. Las temperaturas serían de entre 12 y 23 grados.
