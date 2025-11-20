Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Salió hoy la tarjeta del Cartonazo gratis con EL DIA: pozo de $1.000.000 y $300.000 por línea

Deportes

Dura respuesta de un piloto de la Fórmula 1 a Franco Colapinto: "Tal vez está enojado con la vida"

Dura respuesta de un piloto de la Fórmula 1 a Franco Colapinto: "Tal vez está enojado con la vida"
20 de Noviembre de 2025 | 09:36

Escuchar esta nota


El Gran Premio de Brasil pareciera no haber terminado a pesar de que se corrió hace casi dos semanas, ya que dejó abierto una saga de rivalidad entre Franco Colapinto y Lance Stroll. 

Tras las durísimas críticas del piloto argentino hacia el canadiense, ahora en la previa del Gran Premio de Las Vegas, Stroll respondió con un sarcasmo venenoso, escalando el conflicto a nivel mediático.

El cruce comenzó con las quejas de Colapinto, quien, tras una polémica maniobra, acusó a Stroll de “nunca ver por los espejos retrovisores”.

La respuesta del piloto de Aston Martin no se hizo esperar y elevó el tono de la confrontación.

La réplica venenosa de Stroll

Consultado por los medios, el canadiense se mostró despectivo ante los comentarios. “Escuché sobre eso. No sé, tal vez está frustrado y enojado con la vida”, declaró Stroll a Motorsport.

Pero la peor estocada llegó con una referencia directa a la posición de Colapinto en el campeonato, en un claro intento de minimizar a su crítico: “No sé cuántos puntos tiene en el campeonato. No puedo decirte”, sentenció con ironía.

LE PUEDE INTERESAR

Los 16 equipos que buscarán la gloria

LE PUEDE INTERESAR

¿Qué cruces fuertes se darían en los Cuartos?

Colapinto pidió disculpas

Ante la magnitud de la repercusión, el piloto de Alpine eligió bajar el tono y rectificar sus dichos. Colapinto explicó que su comentario fue producto de la adrenalina post-carrera."Fue un comentario en caliente después de la carrera... disculpas si lo afectó", explicó el argentino, buscando cerrar la polémica. 

Además, destacó que la fricción es parte de su rivalidad: "Hemos pasado mucho tiempo juntos en las carreras, estuvimos muy cerca y tuvimos algunas peleas ajustadas".

Un historial de quejas por maniobras peligrosas

Esta no es la primera vez que Colapinto critica públicamente el estilo de manejo de Stroll. En el Gran Premio de México, el argentino había sido lapidario: “Me tiró Stroll al pasto. No mira los espejos nunca, no sé para dónde mira. Siempre hace lo mismo".

La controversia se intensificó en Brasil, donde el piloto de Aston Martin protagonizó un choque con Gabriel Bortoleto. Colapinto aprovechó la situación para reforzar su postura, acusando a Stroll de poner en riesgo a sus colegas:“Stroll siempre está sacando gente de la pista, simplemente no mira los espejos, no deja espacio y mandó a Gabi (Bortoleto) contra el muro”, afirmó, generando un fuerte eco en la prensa europea.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Más de cien mil platenses colmaron la Plaza Moreno para celebrar los 143 años de La Plata

En un nuevo aniversario, otra cena con sello platense y solidario

El crimen de Virginia Franco: “La pista del jardín” y un giro inesperado

Paritaria con estatales: sin oferta y con un aviso por el aguinaldo

Gimnasia zafó de lo peor y se ilusiona con la llave

Dasarmar la valija: el Pincha quiere aprovechar la vida extra

Ordenan decomisar los bienes de Cristina por la causa que está presa

Andis: quién es la funcionaria que renunció tras encontrarle US$ 700 mil en su casa
+ Leidas

Activan en La Plata el alerta amarillo por tormentas y fuertes vientos: a qué hora llega lo peor del temporal

Uno por uno, todos los asistentes a la cena solidaria por el aniversario de La Plata

Apellidos de peso se sumarían a la estructura política de Anacleto

Tras la paritaria con estatales, hoy es el turno de los docentes: qué le pedirán a la Provincia

Una multitud vibró con los festejos en la plaza Moreno

Di María volvió a defender a Chiqui Tapia

Caos total, ninguna certeza: revelan fotos clave del crimen de la psiquiatra en City Bell

Milei: “Abróchense los cinturones, van a haber muchas más reformas”
Últimas noticias de Deportes

Los 16 equipos que buscarán la gloria

¿Qué cruces fuertes se darían en los Cuartos?

En Gimnasia esperan la evolución de Piedrahita

Apellidos de peso se sumarían a la estructura política de Anacleto
La Ciudad
Viernes a pura música y streaming con Olga en La Plata: las bandas que estarán en Plaza Moreno
Una pérdida de agua que rompe el pavimento en 72 y 138
Activan en La Plata el alerta amarillo por tormentas y fuertes vientos: a qué hora llega lo peor del temporal
Salió hoy la tarjeta del Cartonazo gratis con EL DIA: pozo de $1.000.000 y $300.000 por línea
Una multitud vibró con los festejos en la plaza Moreno
Política y Economía
Kicillof entre el pedido de apoyo y el "poroteo" a contrarreloj para la aprobación del Presupuesto 2026
Milei reordena el Gobierno y le da a Diego Santilli el control del Renaper y Deportes
El arresto de Cristina: endurecen el régimen de visitas
Spagnuolo y la denuncia de coimas en Discapacidad: “No tengo nada que ver”
Guerra de impugnaciones por el ingreso al Senado: una libertaria “tocada”
Espectáculos
Falsos jardineros robaron la mansión de Valeria Mazza: qué se llevaron
Pampita y Vicuña coincidieron en una gala junto a sus parejas: los detalles del encuentro
Tras los rumores de renuncia: habló Agustín Rodríguez, el abogado de la China Suárez
Dura respuesta del músico platense Ricky Diotto a María Fernanda Callejón 
Cinthia Fernández defendió su proyecto de ley y criticó a la abogada platense Elba Marcovecchio: "Caradura, defiende a los deudores" 
Policiales
Cinco detenidos durante los festejos por el 143° aniversario de La Plata en Plaza Moreno
Tragedia en la zona oeste de La Plata: un camión atropelló y mató a un hombre
Terror para la hija de Mariano Grondona y su familia: fueron asaltadas y maniatadas en su casa
Caos total, ninguna certeza: revelan fotos clave del crimen de la psiquiatra en City Bell
Qué se sabe del detenido en una cárcel de La Plata que comandaba una organización narco

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla