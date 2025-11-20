Dura respuesta de un piloto de la Fórmula 1 a Franco Colapinto: "Tal vez está enojado con la vida"



El Gran Premio de Brasil pareciera no haber terminado a pesar de que se corrió hace casi dos semanas, ya que dejó abierto una saga de rivalidad entre Franco Colapinto y Lance Stroll.

Tras las durísimas críticas del piloto argentino hacia el canadiense, ahora en la previa del Gran Premio de Las Vegas, Stroll respondió con un sarcasmo venenoso, escalando el conflicto a nivel mediático.

El cruce comenzó con las quejas de Colapinto, quien, tras una polémica maniobra, acusó a Stroll de “nunca ver por los espejos retrovisores”.

La respuesta del piloto de Aston Martin no se hizo esperar y elevó el tono de la confrontación.

La réplica venenosa de Stroll

Consultado por los medios, el canadiense se mostró despectivo ante los comentarios. “Escuché sobre eso. No sé, tal vez está frustrado y enojado con la vida”, declaró Stroll a Motorsport.

Pero la peor estocada llegó con una referencia directa a la posición de Colapinto en el campeonato, en un claro intento de minimizar a su crítico: “No sé cuántos puntos tiene en el campeonato. No puedo decirte”, sentenció con ironía.

Colapinto pidió disculpas

Ante la magnitud de la repercusión, el piloto de Alpine eligió bajar el tono y rectificar sus dichos. Colapinto explicó que su comentario fue producto de la adrenalina post-carrera."Fue un comentario en caliente después de la carrera... disculpas si lo afectó", explicó el argentino, buscando cerrar la polémica.

Además, destacó que la fricción es parte de su rivalidad: "Hemos pasado mucho tiempo juntos en las carreras, estuvimos muy cerca y tuvimos algunas peleas ajustadas".

Un historial de quejas por maniobras peligrosas

Esta no es la primera vez que Colapinto critica públicamente el estilo de manejo de Stroll. En el Gran Premio de México, el argentino había sido lapidario: “Me tiró Stroll al pasto. No mira los espejos nunca, no sé para dónde mira. Siempre hace lo mismo".

La controversia se intensificó en Brasil, donde el piloto de Aston Martin protagonizó un choque con Gabriel Bortoleto. Colapinto aprovechó la situación para reforzar su postura, acusando a Stroll de poner en riesgo a sus colegas:“Stroll siempre está sacando gente de la pista, simplemente no mira los espejos, no deja espacio y mandó a Gabi (Bortoleto) contra el muro”, afirmó, generando un fuerte eco en la prensa europea.