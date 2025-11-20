Conmoción en La Plata: un hombre murió tras descompensarse en la comisaría cuarta de La Loma

Un sorpresivo episodio generó conmoción este jueves en el barrio de La Loma, en La Plata, donde un hombre de 67 años falleció luego de descompensarse frente a la Comisaría Cuarta, ubicada en diagonal 73 entre 21 y 22.

Según informaron fuentes policiales a EL DIA, el hombre había acompañado a su hija a la seccional para radicar una denuncia vinculada a problemas con la pareja de ella y solicitar la intervención de la dependencia en torno a una medida de restricción vigente.

Cuando ambos llegaron a las inmediaciones de la comisaría, el hombre se descompensó de manera repentina. De inmediato, los efectivos solicitaron una ambulancia del SAME, cuyo personal médico inició maniobras de RCP en el lugar. Pese a los esfuerzos, finalmente se constató su fallecimiento por un paro cardiorrespiratorio.

Por el hecho tomó intervención la UFI Nº 18 de La Plata, que dispuso la apertura de una causa por averiguación de causales de muerte y ordenó las actuaciones correspondientes, incluido el traslado del cuerpo para la autopsia.

Por último, el episodio generó sorpresa y preocupación entre quienes se encontraban en la zona en ese momento, debido a la secuencia repentina que terminó con la trágica muerte del vecino.