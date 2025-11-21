Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Cartonazo por $1.000.000 y línea por $300.000: controlá los números que salieron hoy

Política y Economía

Un artículo de The Wall Street Journal enciende alarmas: ¿los bancos suspenden el rescate de Argentina?

Un artículo de The Wall Street Journal enciende alarmas: ¿los bancos suspenden el rescate de Argentina?
21 de Noviembre de 2025 | 08:26
21 de Noviembre de 2025 | 08:26

Un artículo del influyente diario The Wall Street Journal sacudió la City porteña este jueves al asegurar que los principales bancos de Estados Unidos decidieron "archivar" el plan de rescate financiero por 20.000 millones de dólares que el gobierno de Javier Milei negociaba para blindar su programa económico.

La publicación afirma que las entidades JPMorgan Chase, Bank of America y Citigroup desistieron de avanzar con el megapaquete que había sido impulsado originalmente por el secretario del Tesoro de Donald Trump, Scott Bessent. En su lugar, las conversaciones giraron hacia una alternativa mucho más modesta y de corto plazo.

La nota del medio estadounidense detalla que los banqueros ahora evalúan una línea de crédito tipo "repo" por unos US$ 5.000 millones. El objetivo de este financiamiento reducido sería auxiliar a la Argentina exclusivamente para afrontar el pago de deuda soberana de enero, estimado en US$ 4.000 millones, ante la imposibilidad de cerrar el acuerdo mayor.

Rescate a Argentina: los motivos detrás del freno y el impacto

El motivo del freno, según el reporte, radica en la falta de certezas sobre los colaterales. Los bancos privados no habrían obtenido la "orientación del Departamento del Tesoro sobre qué garantías podían utilizar para protegerse de posibles pérdidas", lo que elevó el riesgo de la operación y enfrió el entusiasmo inicial.

La noticia generó inmediatez en las redes sociales. Ante la consulta de una cuenta partidaria ("El Oráculo de Trenque Lauquen") que compartía el cable de urgencia sobre la suspensión del plan, el ministro de Economía, Luis Caputo, respondió con sugestiva brevedad: "Excelente pregunta", evitando confirmar o desmentir categóricamente la información, pero sembrando dudas sobre la interpretación del mercado.

 

