VIDEO.- El show de Costas en el último minuto y el festejo de Francella, las perlitas del triunfo de Racing ante River

Sturzenegger, ministro e hincha de Gimnasia, publicó fuerte informe atacando a Chiqui Tapia y Barracas
Sturzenegger, ministro e hincha de Gimnasia, publicó fuerte informe atacando a Chiqui Tapia y Barracas
"Primero hay que saber sufrir": Zaniratto destacó la férrea defensa del triunfo y dijo que el "sueño" sigue firme
Quién es el hombre detrás de la financiera vinculada a Chiqui Tapia, bajo la lupa por coimas y lavado
A cinco años de la muerte de Maradona: Gimnasia, La Plata y huellas de un amor eterno
Trágico vuelco de un colectivo en Ruta 2: dos muertos y al menos dos heridos graves
La Plata sin agua este martes: a qué barrio afecta el empalme de cañerías de Absa
Alberto Sileoni explicó por qué renunció como ministro de Educación bonaerense
Un matrimonio vivió una noche de terror junto a sus cinco hijos
VIDEO. El sketch de Pergolini contra la AFA: ironizó sobre la coronación de Central y el pasillo de Estudiantes
La influencer Sofi Gonet, conocida como “La Reinis” encendió las redes: picantes fotos inspiradas en su performance en MasterChef Celebrity
Causa Cuadernos: la Fiscalía comienza a explicarle a Cristina Kirchner de qué la acusa
De La Plata a las Malvinas: la primera botánica en viajar a las Islas
Se conoce el fallo del juicio contra Diego García, ex futbolista de Estudiantes acusado de abuso
Cuenta DNI activó un 20% de descuento este martes en una cadena de supermercados de La Plata
Se anticipa el verano en La Plata con un termómetro que se acerca a los 30ºC
Crece la incertidumbre y las quejas por el cierre del paso nivel de 1 y 38
Pesar por Juan José Mussi, un histórico del PJ e intendente de Berazategui
El detalle del informe que asegura que el 70 % del agua bonaerense tiene arsénico
Un día más sin respuestas por el crimen de la psiquiatra en City Bell
Cifras de 2025 en rojo: un año con alta tasa de mortalidad vial
Los números de la suerte del martes 25 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
Presupuesto y reformas: Santilli reanuda diálogo con gobernadores
La morosidad en las familias, “en el porcentaje más alto en 15 años”
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El último minuto, una eternidad para Costas. pic.twitter.com/MA20bNoQ85— Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) November 25, 2025
El clásico entre Racing y River por los playoffs del Torneo Clausura 2025 fue un verdadero festín de goles y emociones, culminando con una ajustada victoria de la Academia por 3 a 2.
LE PUEDE INTERESAR
A cinco años de la muerte de Maradona: Gimnasia, La Plata y huellas de un amor eterno
La intensidad del partido se reflejó en dos escenas que se llevaron todos los flashes: la manera espectacular en el palco de Guillermo Francella y el desopilante último minuto de Gustavo Costas.
El actor, famoso por su pasión incondicional por la “Academia”, se convirtió en el protagonista inesperado de la noche. Cuando el equipo de Avellaneda marcó el gol agónico que sentenció el triunfo sobre el “Millonario”, la cámara de televisión lo captó en el clímax de la celebración y muy emocionado.
Francella fue ponchado en el instante en que la euforia se mezclaba con una profunda emoción. Se lo vio con el rostro conmovido, tomándose los ojos y, visiblemente, secándose las lágrimas, en una imagen que capturó la esencia pura de la pasión futbolera.
La reacción del artista se viralizó al instante, siendo el testimonio más sincero de la alegría que desató el triunfo en el Estadio Presidente Perón
Al mismo tiempo, en el campo de juego, la nota la daba el DT de Racing, Gustavo Costa, que en unos pocos segundos experimentó todos los gestos y posturas posibles en lo que fue un show aparte.
Costa, entonado con el gol agónico del uruguayo Martirena, vivió el último minuto como un hincha más y se ganó el cariño de todos los futboleros despertando una ola de comentarios en las redes sociales.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí