Las vacantes en el fuero federal alcanzan un 37%

"Estar en este momento me pone orgulloso: Nicolás Barros Schelotto, entre el sueño y el presente Tripero
"Estar en este momento me pone orgulloso: Nicolás Barros Schelotto, entre el sueño y el presente Tripero
El borrador para jugar ante Central Córdoba, ¿sábado, de noche y con hinchas de Estudiantes?
Un brote de sarampión enciende alarmas en la Provincia: los síntomas y cómo se contagia
Qué se sabe del colectivo que volcó en Ruta 2 camino a Mar del Plata
Alberto Sileoni explicó por qué renunció como ministro de Educación bonaerense
A cinco años de la muerte de Maradona: Gimnasia, La Plata y huellas de un amor eterno
¡Bombazo! Anuncian la separación de Miranda! y cobra fuerza una versión de "crisis" interna
Rock en Baradero confirma su regreso en 2026 y promete una edición histórica
La Plata sin agua este martes: a qué barrio afecta el empalme de cañerías de Absa
El Gobierno demora el envío del borrador de la reforma laboral
VIDEO.- El show de Costas en el último minuto y el festejo de Francella, las perlitas del triunfo de Racing ante River
Un matrimonio vivió una noche de terror junto a sus cinco hijos
Causa Cuadernos: la Fiscalía comienza a explicarle a Cristina Kirchner de qué la acusa
De La Plata a las Malvinas: la primera botánica en viajar a las Islas
VIDEO. El sketch de Pergolini contra la AFA: ironizó sobre la coronación de Central y el pasillo de Estudiantes
La influencer Sofi Gonet, conocida como “La Reinis” encendió las redes: picantes fotos inspiradas en su performance en MasterChef Celebrity
Se conoce el fallo del juicio contra Diego García, ex futbolista de Estudiantes acusado de abuso
Cuenta DNI activó un 20% de descuento este martes en una cadena de supermercados de La Plata
Se anticipa el verano en La Plata con un termómetro que se acerca a los 30ºC
Crece la incertidumbre y las quejas por el cierre del paso nivel de 1 y 38
Pesar por Juan José Mussi, un histórico del PJ e intendente de Berazategui
El detalle del informe que asegura que el 70 % del agua bonaerense tiene arsénico
Trágico vuelco de un colectivo en Ruta 2: iban a un encuentro que encabezaría Kicillof
Un día más sin respuestas por el crimen de la psiquiatra en City Bell
Cifras de 2025 en rojo: un año con alta tasa de mortalidad vial
Los números de la suerte del martes 25 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El Poder Judicial argentino enfrenta una crisis por la gran cantidad de cargos vacantes, que en el fuero federal alcanzan cerca del 37% (más de 600 cargos sin juez, fiscal o defensor titular). Esta situación habría llevado al Gobierno de La Libertad Avanza (LLA) a retomar negociaciones discretas con el principal bloque opositor, el kirchnerismo (Unión por la Patria, UxP), ya que sus votos son cruciales en el Senado para la aprobación de los pliegos.
La falta de magistrados y fiscales titulares ralentiza la Justicia, afecta la persecución del delito (incluyendo el crimen organizado y el narcotráfico) y permite la proliferación de subrogancias. Desde la asunción del actual gobierno, se ha profundizado la crisis, con un alto número de renuncias y ninguna designación efectiva de jueces por parte del Poder Ejecutivo.
El Senado de la Nación es la cámara que debe dar el Acuerdo (la aprobación) a todos los pliegos enviados por el Poder Ejecutivo para designar jueces, fiscales y defensores. El bloque de La Libertad Avanza no cuenta con los dos tercios de los votos necesarios para designaciones de la Corte Suprema, ni siquiera la mayoría simple para todos los demás cargos sin negociar con la oposición.
La principal puja se centra en las vacantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que actualmente funciona con cuatro miembros y tiene al menos una vacante (tras el retiro de Elena Highton de Nolasco, y otra pendiente, la de Juan Carlos Maqueda). El Gobierno había propuesto inicialmente a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para cubrir los cargos, pero la oposición y las críticas públicas forzaron el freno a esos pliegos.
La negociación se desarrollaría en varios niveles e involucra a figuras clave de ambos lados. Se busca un consenso que destrabe no solo los nombramientos judiciales, sino también la aprobación de leyes clave para el Gobierno, como el Presupuesto 2026, la reforma laboral y la reforma tributaria.
Se habría reportado que las negociaciones se reabrieron a través de canales informales, involucrando a operadores políticos cercanos al círculo íntimo de la Presidencia (como Santiago Caputo o la propia Karina Milei) y referentes del kirchnerismo en el Senado (como el senador Eduardo “Wado” de Pedro o el ex AFI y actual ministro bonaerense, Juan Martín Mena).
LE PUEDE INTERESAR
Schiaretti será sometido a una intervención cardíaca
LE PUEDE INTERESAR
Vence el Inmobiliario con la cuota “adicional”
Desde que Javier Milei asumió la presidencia, un total de 83 magistrados nacionales y federales renunciaron a sus cargos, entre jueces, fiscales y defensores.
Las vacantes en el Poder Judicial crecen sin pausa y agravan el desborde de los tribunales. Las renuncias no son el único factor. Milei solo designó a dos jueces durante su gestión: Lijo y García-Mansilla para la Corte Suprema. Ninguno de los dos pudo sostenerse en el cargo por la falta de acuerdo en el Senado.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí