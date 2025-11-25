VIDEO. El sketch de Mario Pergolini para burlarse de la AFA: ironizó sobre la coronación de Rosario Central y el pasillo de Estudiantes

"Primero hay que saber sufrir": Zaniratto destacó la férrea defensa del triunfo y dijo que el "sueño" sigue firme
"Primero hay que saber sufrir": Zaniratto destacó la férrea defensa del triunfo y dijo que el "sueño" sigue firme
Sin dudas, la polémica desatada en la AFA por la coronación de Rosario Central como "Campeón de Liga 2025" a través de la tabla anual se trasladó con humor a la televisión.
Así, Mario Pergolini, en medio de la controversia protagonizó un divertido segmento en su programa, recreando la protesta que realizó el plantel de Estudiantes de La Plata.
El momento se produjo cuando Pergolini apareció en el estudio con un trofeo en mano y anunció su sorprendente galardón. “Me nombraron mejor conductor hispanoparlante intercontinental sub-70 de los últimos 6 meses”, dijo.
Ante el anuncio, y sin mediar palabra, todos los presentes en el estudio, tanto compañeros como el público, se dieron vuelta, emulando el polémico gesto de los jugadores de Estudiantes que le dieron la espalda a Rosario Central en el “pasillo de honor”
Pergolini continuó con la ironía, defendiendo la legitimidad de su “título” y señaló: “Me hacen la gran Estudiantes. Pero no se confundan, me premiaron por mi talento y el éxito del programa. Sumaron el rating de todas las visualizaciones, y soy el campeón de la TV”.
El sketch tuvo un final sorpresivo: al ver la falta de celebración, el conductor amenazó con devolver el premio y, crucialmente, "la guita que iba a compartir". Allí, la actitud de los presentes cambió y todos en el estudio empezaron a cantar "dale campeón" para festejar el logro del conductor.
