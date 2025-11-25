Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Se define el Cartonazo con pozo de $1.000.000 y $300.000 por línea: los números de hoy

Espectáculos |Recreó "el pasillo" del Pincha

VIDEO. El sketch de Mario Pergolini para burlarse de la AFA: ironizó sobre la coronación de Rosario Central y el pasillo de Estudiantes

VIDEO. El sketch de Mario Pergolini para burlarse de la AFA: ironizó sobre la coronación de Rosario Central y el pasillo de Estudiantes
25 de Noviembre de 2025 | 08:15

Escuchar esta nota

Sin dudas, la polémica desatada en la AFA por la coronación de Rosario Central como "Campeón de Liga 2025" a través de la tabla anual se trasladó con humor a la televisión. 

Así, Mario Pergolini, en medio de la controversia protagonizó un divertido segmento en su programa, recreando la protesta que realizó el plantel de Estudiantes de La Plata.

El momento se produjo cuando Pergolini apareció en el estudio con un trofeo en mano y anunció su sorprendente galardón. “Me nombraron mejor conductor hispanoparlante intercontinental sub-70 de los últimos 6 meses”, dijo.

 

Ante el anuncio, y sin mediar palabra, todos los presentes en el estudio, tanto compañeros como el público, se dieron vuelta, emulando el polémico gesto de los jugadores de Estudiantes que le dieron la espalda a Rosario Central en el “pasillo de honor”

LE PUEDE INTERESAR

María Belén Ludueña posó en bikini y mostró su panza mientras espera su primer hijo junto a Jorge Macri

LE PUEDE INTERESAR

Mario Pergolini adelanta la noche de "Otro día perdido", un cambio de horario que intenta revolucionar su programa 

Pergolini continuó con la ironía, defendiendo la legitimidad de su “título” y señaló: “Me hacen la gran Estudiantes. Pero no se confundan, me premiaron por mi talento y el éxito del programa. Sumaron el rating de todas las visualizaciones, y soy el campeón de la TV”.

El sketch tuvo un final sorpresivo: al ver la falta de celebración, el conductor amenazó con devolver el premio y, crucialmente, "la guita que iba a compartir". Allí, la actitud de los presentes cambió y todos en el estudio empezaron a cantar "dale campeón" para festejar el logro del conductor.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Mario Pergolini adelanta la noche de "Otro día perdido", un cambio de horario que intenta revolucionar su programa 

Mario Pergolini apuntó contra Claudio "Chiqui" Tapia: "La carta mandala al mismo lugar”
Multimedia

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

“No quiero acusar a un perejil", dijo el cuñado de la psiquiatra asesinada en City Bell

En fotos | La Plata y un sábado a todo ritmo en el cierre de la Semana de la Música que tuvo miles de asistentes

Radiografía del trabajo de plataformas en La Plata: los más de 400 pedidos al mes y enfrentar la inseguridad

Toviggino redobla su furia contra Estudiantes y Verón: "Qué 2026 nos espera" y "boina multicolor"

Ducatenzeiler internado : "Los voy a matar", el video desesperante y qué se sabe de su salud

 ¿Estás buscando trabajo en La Plata? GRATIS, mirá los empleos de esta semana publicados en EL DIA
+ Leidas

¿Una falsificación para sancionar a Estudiantes? Sigue el escándalo por el pasillo de espaldas al "campeón"

El Gimnasia de los milagros, a Cuartos

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia

El borrador para jugar ante Central Córdoba

Gimnasia está creciendo y nadie sabe dónde llegará

Quién es el hombre detrás de la financiera vinculada a Chiqui Tapia, bajo la lupa por coimas y lavado

El polémico Barracas, su próximo rival

Un matrimonio vivió una noche de terror junto a sus cinco hijos
Últimas noticias de Espectáculos

La influencer Sofi Gonet, conocida como “La Reinis” encendió las redes: picantes fotos inspiradas en su performance en MasterChef Celebrity

María Belén Ludueña posó en bikini y mostró su panza mientras espera su primer hijo junto a Jorge Macri

Mario Pergolini adelanta la noche de "Otro día perdido", un cambio de horario que intenta revolucionar su programa 

Entre lágrimas, Marcelo Tinelli agradeció el apoyo de sus seguidores

Policiales
Trágico vuelco de un colectivo en Ruta 2: dos muertos y al menos dos heridos graves
Cifras de 2025 en rojo: un año con alta tasa de mortalidad vial
Un matrimonio vivió una noche de terror junto a sus cinco hijos
Rechazaron la detención de la ex jueza Makintach
Un día más sin respuestas por el crimen de la psiquiatra en City Bell
La Ciudad
Cuenta DNI activó un 20% de descuento este martes en una cadena de supermercados de La Plata
Se anticipa el verano en La Plata con un termómetro que se acerca a los 30ºC
Se define el Cartonazo por $1.000.000 y $300.000 por línea: los números de hoy para controlar
Se debate el COU: analizan flexibilizar las alturas tope en algunas zonas de La Plata
De La Plata a las Malvinas: la primera botánica en viajar a las Islas
Información General
Finde XL explosivo: turismo en alza y gasto récord
Alerta amarilla por fuertes vientos en la Provincia
Mar del Plata pondrá multas por fumar en sus playas
Alerta en Entre Ríos por posible exposición de pasajeros al sarampión
Tráfico y demoras en Ruta 2 tras el fin de semana largo
Deportes
"Primero hay que saber sufrir": Zaniratto destacó la férrea defensa del triunfo y dijo que el "sueño" sigue firme
Quién es el hombre detrás de la financiera vinculada a Chiqui Tapia, bajo la lupa por coimas y lavado
El Gimnasia de los milagros, a Cuartos
Gimnasia está creciendo y nadie sabe dónde llegará
El polémico Barracas, su próximo rival

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla