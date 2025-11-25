Milei, con las FF. AA. y recibe al canciller de Israel

Tras el fin de semana largo, el presidente, Javier Milei, retomará hoy su agenda de actividades, que incluye una ceremonia de ascenso de las Fuerzas Armadas y una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, quien aterrizará en el país en el marco de una gira por el continente.

Según lo previsto, a las 11 el mandatario encabezará la ceremonia anual de entrega de sables a los nuevos generales, almirantes y brigadieres de las Fuerzas Armadas promovidos este año. Lo hará con un acto en el Salón Blanco de la Casa Rosada junto al ministro de Defensa, Luis Petri, y en compañía de su sucesor, el teniente general Carlos Alberto Presti, quien liderará la cartera luego de que el funcionario asuma como diputado por La Libertad Avanza, a partir del 10 de diciembre.

Como en actos anteriores, la vicepresidenta Victoria Villarruel, en plena tensión con la Rosada, no habría sido invitada a participar de la condecoración.

Por otro lado, se espera que pasado el mediodía Milei reciba al ministro de Relaciones Exteriores de Israel, quien llegará al país desde Asunción, Paraguay, acompañado por un grupo de empresarios de Medio Oriente.

El funcionario que responde a Benjamín Netanyahu también visitará el Palacio San Martín, donde será recibido por su par, Pablo Quirno, y se entrevistará con el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, además de protagonizar reuniones con los salientes ministros de Seguridad, Patricia Bullrich, y de Defensa, Luis Petri.

Entre las actividades programadas, Sa’ar tiene previsto mantener un encuentro con los legisladores Fernando Iglesias y Sabrina Ajmechet, quienes están al frente de la comisión de Relaciones Exteriores y del Grupo Parlamentario de Amistad Argentina-Israel, respectivamente.

El canciller será además el invitado de honor en diferentes actos en memoria de las víctimas de los atentados contra la Embajada de Israel en Buenos Aires, en 1992, y contra la AMIA, en 1994. En tanto que también se sumará a la celebración por los 90 años de la DAIA.